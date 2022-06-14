Капитализация рынка криптовалют упала ниже 1 трлн. долларов впервые с начала 2021 года

Капитализация криптовалютного рынка достигла своего пика в 2,9 трлн. долларов в ноябре 2021 года, но с тех пор ситуация стала крайне нестабильной.

По состоянию на 13 июня капитализация криптовалютного рынка впервые с начала прошлого года упала ниже 1 трлн. долларов, составив 960 млрд. долларов — минимальное значение с 13 января 2021 года. Падение связывают с высокой инфляцией и ужесточением денежно-кредитной политики разных стран.

Всего за пять дней криптовалютный рынок потерял более 20% стоимости, в то время как капитализация крупнейших криптовалют сократилась на 25–33%, а их стоимость обновила минимумы за последние 1–1,5 года.

Стоимость биткоина упала на 24,47%, Ethereum — почти на 31%, цены Binance Coin, XPR, Solana, Dogecoin, Polkadot — на 25–33% до уровня конца 2020 — первого квартала 2021 года.

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