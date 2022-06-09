Как стать владельцем недвижимости в метавселенной?

Сегодня ведется много разговоров о метавселенной — общей постоянной цифровой среде, в которой пользователи могут работать, развлекаться, ходить в кино, играть, заниматься спортом, проводить совместные мероприятия. Но реально ли все это осуществить в метавселенной именно сейчас? К сожалению, пока нет, и, похоже, что ждать этого момента придется еще несколько лет. В настоящее время у нас нет общей метавселенной в том понимании, в котором она видится большинству возможных и уже существующих пользователей. Концепция метавселенной требует сотрудничества между крупнейшими игроками в мире технологий. Однако несколько компаний уже работает над созданием частей того, что в конечном итоге может стать взаимосвязанной метавселенной. Среди них:

Epic Games, компания, разработавшая Fortnite, уже проводила в своей игре виртуальные концерты таких известных артистов, как Ариана Гранде и Трэвис Скотт, а также демонстрировала трейлеры к фильмам и музыкальные дебюты. Компания разрабатывает фотореалистичных цифровых двойников с помощью своего решения MetaHuman Creator, которое любой пользователь потенциально сможет использовать для настройки своего аватара в метавселенной будущего.

В Roblox пользователи могут строить дома, работать и разыгрывать между собой различные сценарии. Компания также объединилась с производителем обуви для скейтбординга Vans, чтобы создать Vans World — виртуальный скейт-парк, где игроки могут наряжаться в экипировку Vans, а также открыла Gucci Garden, где можно примерить и купить одежду и аксессуары всемирно известных брендов.

Microsoft работает над созданием «корпоративной метавселенной», целью которой станет объединение цифрового и физического рабочих миров.

Инвестиционная компания Roundhill Investments создала биржевой фонд (ETF) для отслеживания и получения прибыли от компаний в метавселенной.

NVIDIA разработала свою платформу Omniverse для создания симуляций реальных зданий и заводов.

И, конечно же, Meta также заняла свою позицию в метавселенной с собственной платформой социальных сетей виртуальной реальности Horizon, которая в настоящее время находится в стадии бета-версии. У компании также есть проект под названием «Живые карты», который будет создавать 3D-карты мира с использованием дополненной реальности.

Но метавселенная не должна ограничиваться лишь одной платформой. Ваш аватар должен иметь возможность перемещаться из виртуальной реальности в 3D-приложения и в приложения дополненной реальности на вашем смартфоне в зависимости от обстоятельств и ваших целей. Важно то, чтобы в метавселенной существовал непрерывный пользовательский опыт. Поскольку виртуальная и дополненная реальности становятся все более популярными, а гарнитуры стремительно дешевеют, делают виртуальные миры реальностью для большего числа пользователей, метавселенная, похоже, не такое призрачное явление. Поэтому пора уже сегодня искать пути вхождения в этот новый удивительный мир, чтобы потом не запрыгивать в последний вагон.

Выбираем оборудование

Хорошая новость заключается в том, что не нужно бежать и покупать высокотехнологичное оборудование, которое будет стоить немалых денег. Вашего смартфона вполне достаточно, чтобы впервые войти в метавселенную. Единственный нюанс заключается в том, что вы, вероятнее всего, не получите многого от подобного эксперимента, поскольку упустите аспект погружения, который действительно делает метавселенную такой впечатляющей.

Смартфон отлично подходит для поверхностного знакомства, но для полноценного опыта не обойтись без VR-гарнитуры или, если вы не хотите идти до конца, пары Smart-очков дополненной реальности. Выбор правильной VR-гарнитуры, пожалуй, один из самых важных факторов, которые могут повлиять на ваш опыт. В зависимости от того, какая у вас гарнитура, вы также сможете общаться с другими пользователями через выбранный вами аватар и демонстрировать свои эмоции. Компания Meta в этом плане намного опережает конкурентов, поскольку ее Meta Quest 2 остается самой востребованной гарнитурой на рынке. За ней следуют Playstation VR и Valve Index. Спрос на гарнитуры виртуальной реальности вырос за последние несколько лет, но, по прогнозам, он будет расти еще больше благодаря сопутствующим разговорам о метавселенной. А производители гарнитур постараются наверстать упущенное очень быстро, так как сама идея метавселенной позволит им выйти далеко за рамки одних лишь игр.

Где мы встретим метавселенную?

Когда дело доходит до метавселенной, то в ней, казалось бы, можно найти все, что захочешь, независимо от области интересов. С таким количеством игроков на зарождающемся рынке воображение является единственным ограничением возможностей виртуальных миров:

Корпоративное дело. Поскольку значительная часть населения планеты перешла на удаленную работу во время пандемии COVID-19, работа в интернете уже стала реальностью для многих из нас. Метавселенная будет просто продолжением того, что Meta уже пыталась продемонстрировать нам с помощью Horizon Workrooms. Другие гиганты, такие как Microsoft и NVIDIA, следуют ее примеру, и стоит ожидать, что все больше компаний попытаются отправить своих сотрудников в метавселенную.

Игры. Сегодня игры — это не только способ развлечений. Там вы можете завести новых друзей и даже заработать денег. Вот почему такие игры, как Axie Infinity в Sandbox и Illuvium в Decentraland, находятся в авангарде гонки метавселенной. С сильной социальной сетью и децентрализованной экономикой в основе эти платформы привлекут большинство пользователей в метавселенную.

Развлечения. Метавселенная поднимает развлечения на новый уровень — от общения с реальными пользователями и знакомства с аватарами, управляемыми искусственным интеллектом, до наблюдения за тем, как ваши любимые исполнители выступают на виртуальном концерте. Например, Sensorium Galaxy, созданная в сотрудничестве с некоторыми из ведущих мировых артистов, такими как Дэвид Гетта, Армин ван Бюрен, Стив Аоки и другими, привлекает целую вселенную поклонников.

Недвижимость. В то время как недвижимость в реальном мире может пока быть недосягаемой, покупка виртуального участка может сделать вас очень и очень богатым. К примеру, Decentraland побила еще один рекорд метавселенной после того, как виртуальное поместье в ней было продано за 2,4 млн. долларов. И еще много чего можно купить в виртуальных мирах, таких как, например, The Sandbox. Тут есть не только дома, но даже яхты, оснащенные вертолетными площадками, и джакузи.

Да, до полноценной метавселенной могут пройти годы, так как остается еще много технических препятствий, которые нужно преодолеть, начиная с того факта, что в мире нет on-line инфраструктуры, которая могла бы поддерживать миллионы или даже миллиарды людей, использующих метавселенную одновременно. Кроме того, бесперебойное и надежное подключение к интернету является ключевым элементом метавселенной, а такие технологии, как 5G и периферийные вычисления, все еще находятся в стадии разработки и внедрения. В настоящее время они еще не могут удовлетворить все требования сложной инфраструктуры метавселенной.

Как купить землю и недвижимость в метавселенной

Со временем все, что мы можем делать в реальном мире, будет иметь «цифрового двойника» в метавселенной, с которым мы сможем взаимодействовать, не выходя из дома. Это включает в себя инвестиции и зарабатывание денег, и, как и в реальном мире, один из самых популярных способов сделать это — вложиться в недвижимость. Недвижимость в метавселенной уже стала крупным бизнесом. Суперзвезды и глобальные компании, включая PwC, JP Morgan, HSBC и Samsung, раскупили участки виртуальной земли, которые они намерены использовать для различных целей. Те, кто пришел раньше, уже добились больших результатов, по крайней мере, на бумаге. Менее года назад средняя цена самого маленького участка земли, доступного для покупки в Decentraland или Sandbox составляла менее 1000 долларов, а сегодня он стоит около 13000 долларов.

Как и при покупке земли в реальном мире, есть две основные причины, по которым стоит рассмотреть покупку земли в метавселенной. Первая, вероятно, самая безопасная — построить дом для «проживания» или помещения для ведения бизнеса. Когда мы говорим о «жизни» в метавселенной, то на самом деле имеем в виду место, которое можно назвать домом, где владелец сможет похвастаться своим имуществом и, возможно, даже пригласить друзей, чтобы пообщаться. Это немного похоже на личную web-страницу на заре интернета, до того, как все перешли в социальные сети. Дома в метавселенной станут для людей способом выразить свою индивидуальность или разместить свои коллекции NFT.

Вторая причина — инвестиции, и здесь все не так однозначно. Как и в случае с любыми инвестициями, нет никакой гарантии, что их стоимость вырастет. Тем не менее в настоящее время мы, кажется, наблюдаем период золотой лихорадки недвижимости в метавселенной, средние цены на которую выросли в 10 раз за последний год. Многие люди покупают цифровую землю сейчас, потому что просто верят, что она будет намного более ценной в будущем. Покупка земли в метавселенной обычно осуществляется за криптовалюту. Популярным выбором является Ethereum, а также SAND, связанная с игровой платформой The Sandbox, и MANA, подключенная к платформе Decentraland. Эти две платформы в настоящее время являются фаворитами, когда речь идет о владении землей и недвижимостью в интернете, поскольку имеют хорошо налаженную инфраструктуру и известных арендодателей, а также арендаторов, таких как знаменитости и компании, упомянутые выше.

Покупка земли на любой из этих платформ может осуществляться непосредственно с самих платформ. Продажи и владение землей в метавселенной регистрируются посредством передачи NFT, поэтому второе, что вам понадобится, — это кошелек, способный их хранить. Metamask и Binance — два самых популярных. Помимо покупки напрямую с платформ, также существует оживленный рынок сторонних реселлеров, как и в случае с реальной недвижимостью. Такие платформы, как opensea.io и nonfungible.com, действуют как децентрализованные агенты по недвижимости для цифрового домена, позволяя продавцам выставлять свою собственность на продажу, а покупателям вести переговоры.

Безопасна ли покупка земли в метавселенной?

Это, пожалуй, главный вопрос, особенно если вы думаете о вложении больших денег! Покупка виртуальной земли, безусловно, является инвестицией с высоким риском, как и покупка криптовалюты или NFT. Во-первых, рынок в значительной степени не регулируется, а это означает, что, если что-то пойдет не так, например, если продавец окажется мошенником и исчезнет с вашими деньгами, каналы для получения возмещения неразвиты. Также существуют технические соображения, которые могут добавить дополнительный уровень риска. Поскольку транзакции осуществляются в криптовалюте и NFT, вы должны быть уверены, что можете безопасно хранить их и не забудете пароль, который используете для аутентификации своего права собственности.

В целом, поскольку все защищено в блокчейнах с помощью смарт-контрактов и надежно зашифровано, риск того, что кто-либо сможет украсть вашу виртуальную недвижимость или нарушить соглашения об оплате аренды, в настоящее время минимален. Однако есть опасения, что будущие технологии, например, квантовые вычисления, могут сделать сегодняшние меры криптографической безопасности устаревшими. Это стоит иметь в виду, если вы думаете о крупных долгосрочных инвестициях.

Последним соображением является проблема дефицита. Земля в реальном мире постоянно растет в цене, в основном из-за того, что это ограниченный ресурс, а число людей, заинтересованных во владении им, постоянно растет. В виртуальном мире количество доступной земли потенциально не ограничено. Если все виртуальные участки на платформе проданы, но спрос со стороны покупателей все еще существует, ничто не мешает разработчику создать дополнительные. Большие платформы в настоящее время имеют ограничения на количество земли, обеспечивая искусственный дефицит, но нет никакой гарантии, что так будет всегда.

Будущее инвестиций в недвижимость метавселенной

В ноябре 2021 года Metaverse Group, компания по недвижимости, основанная на NFT, инвестировала 2,43 млн. долларов в расширение индустрии цифровой моды. В начале 2022 года Microsoft инвестировала 68,7 млрд. долларов в Activision Blizzard, одно из крупнейших игровых предприятий в мире, чтобы в ближайшие годы продвигать свою метавселенную. Даже Apple принимает участие в процессе, и генеральный директор этой компании Тим Кук сообщает, что видит большой потенциал в данной области и инвестирует соответствующие средства. Каждая из этих групп обязательно будет исследовать виртуальные земли вместе с другими играми метавселенной. Невозможно точно предсказать, как все будет развиваться. Крупному бизнесу случалось ошибаться, но нельзя отрицать, что в продвижение и развитие метавселенной вкладываются большие деньги.

В долгосрочной же перспективе все зависит от будущего самой метавселенной. Некоторые очень крупные и влиятельные организации делают большие ставки на то, что это, по сути, следующее поколение интернета. Если это окажется так и метавселенная в ближайшие 20 лет будет так же важна для бизнеса и общества, как всемирная паутина за свои последние 20 лет, тогда цифровая недвижимость, вероятно, станет очень перспективным активом. Всем нравится возможность, которую цифровые технологии предоставляют для расширения аудитории и создания новых интересных продуктов и услуг, поэтому именно метавселенная может стать следующей эпохой — еще более захватывающей, чем социальные сети.

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