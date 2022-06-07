iPadOS 16: улучшенная многозадачность и совместная работа

Компания Apple на конференции WWDC 2022 представила iPadOS 16. Операционная система для iPad получит улучшенную систему многозадачности и возможности для совместной работы в приложениях.

Stage Manager — новый интерфейс многозадачности, который автоматически упорядочивает окна приложений для быстрого переключения между задачами. Впервые на iPad можно создавать перекрывающие друг друга окна разных размеров, перетаскивать приложения сбоку и открывать программы из Dock. Теперь при подключении внешнего монитора с разрешением до 6K он дополняет экран iPad, а не просто дублирует его. На самом планшете можно открыть четыре приложения и еще четыре на мониторе.

Через «Сообщения» можно будет отправить приглашение на совместную работу над документом в приложениях Pages, Keynote, Numbers или «Заметках». Все изменения других пользователей видны в диалоге между участниками проекта. Кроме того, в Safari также можно поделиться группой вкладок с другими пользователями.

Работать в «Почте» станет проще: можно задать определенное время, за которое позволительно отменить отправку сообщения, также появилась функция «Напомнить позже». Приложение «Погода» будет максимально задействовать площадь дисплея, размещая всю информацию в карточках. Система получит обновленный Game Center с возможностью стриминга игр.

Кроме того, iPadOS переняла некоторые функции из iOS 16: редактирование и отмену отправки сообщений, возможность пометки любого диалога как непрочитанного в iMessage; общую библиотеку фотографий и видео в iCloud; поддержку видео функцией Live Text, раздел My Sports в приложении Apple News.

Обновиться до iPadOS 16 смогут владельцы следующих устройств:

iPad Pro (все модели);

iPad Air 3-го поколения и новее;

iPad 5-го поколения и новее;

iPad mini 5-го поколения и новее.

Релиз стабильной версии iPadOS 16 ожидается этой осенью.