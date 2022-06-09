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9 июня, 2022
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Игры серии Call of Duty заработали более 30 млрд. долларов

Call of Duty

Генеральный менеджер Call of Duty Джоанна Фэрис сообщила журналистам The Washington Post об успехах серии.

Продажи премиальных игр франшизы превысили 425 млн. копий, а суммарный доход всех игр серии Call of Duty превышает 30 млрд. долларов.

Количество игроков в «королевскую битву» Call of Duty: Warzone, вышедшую в 2020 году, превысило 125 млн. человек, а Call of Duty Mobile, релиз которой состоялся в 2019 году, скачало более 650 млн. игроков.

С момента запуска Warzone в Activision значительно расширился штат, работающий над играми серии. По состоянию на июнь 2022 года над шутерами трудятся более 3 тыс. человек.

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