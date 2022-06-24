Hyundai Mobis разработала интегрированный контроллер показателей жизнедеятельности водителей для безопасного вождения

Компания Hyundai Mobis разработала интегрированный контроллер анализа жизненных показателей водителей для безопасного вождения. Система контролирует осанку, кардиологические показатели, регистрацию мозговой активности водителя и многое другое. По данным компании, система в перспективе сможет перехватывать управление автомобилем в случае, если водителю станет плохо.

Устанавливаемая в салоне система Smart Cabin Controller состоит из четырех сенсоров, в режиме реального времени оценивающих состояние здоровья водителя. Хотя на рынке автомобилей уже присутствуют отдельные решения, компания впервые применила специальный контроллер, способный проводить комплексный анализ жизненных показателей. Это первая автомобильная ИИ-система, основной акцент в которой делается на здоровье водителей, а не на производительности машин.

В будущем Hyundai Mobis планирует обновить технологию на основе уже существующей базы для обеспечения большего числа функций — от распознавания укачивания до определения высокого уровня стресса и блокировки управления пьяными водителями.

В случае необходимости контроллер предупредит о надвигающихся неприятностях, например — в случае высокого уровня стресса он порекомендует активировать систему автономного вождения или автоматически опустит стекла или включит систему вентиляции при высоком содержании углекислого газа в кабине.

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