Huawei представил 65-дюймовый smart-дисплей IdeaHub Board 2

Компания Huawei представила новое устройство IdeaHub Board 2 – интерактивную доску для работы и учебы. Новинка оснащена 65-дюймовым сенсорным дисплеем с подсветкой D-LED, разрешением 4K и яркостью 350 кд/м2. Smart-экран можно повесить на стену или разместить на подставке с колесиками, для удобства перемещения по офису или дому. Устройство поддерживает рукописный ввод — задержка составляет всего 35 мс.

IdeaHub Board 2 оснащен 4-ядерным процессором, 4 Gb оперативной и 32 Gb постоянной памяти. Особенностью модели стали сразу две предустановленные операционные системы: Android 9 и Windows 10, переключаться между которыми можно с помощью выделенной кнопки.

Есть поддержка фирменного магазина приложений IdeaHub с более чем сотней программ, которые адаптированы для работы с большим экраном. Также есть поддержка Wi-Fi, наличие портов USB Type-A и Type-C позволяет подключить к устройству различную периферию (например, мышь или веб-камеру). Huawei IdeaHub Board 2 получил встроенную акустическую систему: ее частотный диапазон составляет от 100 Hz до 20 kHz, максимальный уровень звукового давления — 95 дБ. Габариты новинки составляют 1485 x 92 x 893 мм (без подставки).

Smart-экран будет доступен в Китае по цене 1535 долларов.

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