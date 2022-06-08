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8 июня, 2022
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Huawei FreeBuds 5i: TWS-наушники с автономностью до 28 часов

Huawei FreeBuds 5i

Компания Huawei представила беспроводные наушники FreeBuds 5i, ориентированные в первую очередь на молодежную аудиторию.

Новинка оснащена 10-миллиметровыми динамическими драйверами с подвижной катушкой и системой шумоподавления до 42 дБ. Есть поддержка прозрачного режима и защита от шума ветра. Задержка составляет не более 94 мс. Устройство сертифицировано по стандарту Hi-Res Gold. Вес одного наушника составляет 4,6 гр. Используется защита по стандарту IPX4.

Huawei FreeBuds 5i

Заявленное время автономной работы вместе с комплектным зарядным кейсом – до 28 часов. Устройство поддерживает быструю зарядку, по словам компании, 15 минут обеспечивают до 4 часов прослушивания музыки.

Huawei FreeBuds 5i будут продаваться по цене 90 долларов в трех вариантах расцветки с шероховатой текстурой: черной, голубой и белой. В продаже с 18 июня.

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