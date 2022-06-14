HP Star 32: 4K-экран, процессор Intel 12-го поколения и беспроводная зарядка для смартфонов

Компания HP представила в Китае моноблок Star 32, ориентированный на бизнес-пользователей. Устройство оснащено 31,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 3840 х 2160 пикселей. Заявлена поддержка HDR400 и возможность отображения 98% цветовой палитры DCI-P3. Предусмотрена защита глаз от синего излучения.

Компьютер построен на базе шестиядерного процессора Intel Core i5-12400T с 16 Gb оперативной памяти DDR4 и твердотельным накопителем PCIe 4.0 на 512 Gb. Есть выдвижная 5 Мп веб-камера, инфракрасный сенсор для распознавания лиц и аудиосистема из шести динамиков суммарной мощностью 19 Вт. В оснащение моноблока также входят поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, порты USB-C 3.2, 2 × USB-A 3.2, HDMI, SD-ридер и RJ45. Есть компактный пульт дистанционного управления, позволяющий переключаться между подключенными по HDMI устройствами и регулировать громкость.

В основание моноблока встроена беспроводная зарядка по протоколу Qi. От нее можно заряжать смартфоны, смарт-часы и наушники с мощностью до 15 Вт.

Цена в Китае моноблока HP Star 32 составляет ориентировочно 1185 долларов.

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