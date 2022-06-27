Hisense A9H: OLED-экран 120 Hz и аудиосистема мощностью 80 Вт

Компания Hisense представила на европейском рынке телевизор A9H. Новинка получила OLED-панель с кадровой частотой 120 Hz, разрешением 4K UHD и максимальной яркостью 1000 кд/м2.

Есть поддержка расширенного динамического диапазона HDR10+ и Dolby Vision IQ. Телевизор обеспечивает великолепную цветопередачу с 10-битным представлением оттенков. Технология MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation) помогает устранить размытие при показе динамичных сцен и повысить плавность изображения.

В оснащение входят адаптеры Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz) и Bluetooth 5.0, сетевой Ethernet-контроллер, два интерфейса HDMI 2.1 и мощная 80-Вт звуковая подсистема. Возможно взаимодействие с голосовыми помощниками Alexa и Google Assistant. Работает устройство под управлением операционной системы Vidaa U6.0.

Цена телевизора в Великобритании составляет 2300 фунтов стерлингов, или около 2830 долларов по текущему курсу. Позже в линейку Hisense A9H войдет 55-дюймовая модель.

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