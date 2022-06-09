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9 июня, 2022
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Google выпустил Android 13 Beta 3

Google Android 13 Beta 3

Компания Google выпустила третью публичную бета-версию Android 13. Она отличается от предыдущих статусом Platform Stability: прошивка включает финальные варианты всех API-инструментов для разработчиков и несколько как функциональных, так и визуальных изменений.

Android 13 Beta 3 включает новый интерфейс регистрации отпечатка пальца, более широкую полосу навигации в нижней части экрана, возвращение универсального поиска в Pixel Launcher — появилась опция веб-поиска, есть мелкие доработки медиаплеера, а также прочие незначительные исправления различных элементов пользовательского интерфейса. Большинство изменений актуально только для смартфонов Google и их фирменной оболочки Pixel Launcher.

Android 13 Beta 3 доступна для Pixel 4/4 XL и новее. Пользователи, которые зарегистрированы в программе Android Beta, получат обновление «по воздуху», образ для ручной установки можно загрузить, пройдя по ссылке.

Релиз стабильной сборки операционной системы ожидается в августе или сентябре.

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