Google анонсировал объединение сервисов Meet и Duo

Компания Google объявила, что собирается объединить два сервиса для видеозвонков, Duo и Meet, в единую платформу. Платформа будет называться Google Meet, обновление произойдет на стороне Duo, тогда как старое приложение Meet постепенно выведут из оборота. Планируется, что переход произойдет в течение этого года.

Расширенные функции видеозвонков и собраний:

установка виртуального фона во время звонков;

планирование встреч;

текстовый чат во время видеобеседы;

автоматические субтитры в режиме реального времени;

увеличенный лимит на число участников разговора (с 32 до 100 человек);

интеграция с Gmail, «Календарем», «Ассистентом» и другими инструментами Google.

Функции сервиса Duo, в том числе контакт по номеру телефона или электронной почте, фильтры и эффекты, в новом приложении сохранятся.