Google анонсировал объединение сервисов Meet и Duo
Компания Google объявила, что собирается объединить два сервиса для видеозвонков, Duo и Meet, в единую платформу. Платформа будет называться Google Meet, обновление произойдет на стороне Duo, тогда как старое приложение Meet постепенно выведут из оборота. Планируется, что переход произойдет в течение этого года.
Расширенные функции видеозвонков и собраний:
- установка виртуального фона во время звонков;
- планирование встреч;
- текстовый чат во время видеобеседы;
- автоматические субтитры в режиме реального времени;
- увеличенный лимит на число участников разговора (с 32 до 100 человек);
- интеграция с Gmail, «Календарем», «Ассистентом» и другими инструментами Google.
Функции сервиса Duo, в том числе контакт по номеру телефона или электронной почте, фильтры и эффекты, в новом приложении сохранятся.