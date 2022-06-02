02.06.2022

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Google анонсировал объединение сервисов Meet и Duo

Google Meet Duo

Компания Google объявила, что собирается объединить два сервиса для видеозвонков, Duo и Meet, в единую платформу. Платформа будет называться Google Meet, обновление произойдет на стороне Duo, тогда как старое приложение Meet постепенно выведут из оборота. Планируется, что переход произойдет в течение этого года.

Расширенные функции видеозвонков и собраний:

  • установка виртуального фона во время звонков;
  • планирование встреч;
  • текстовый чат во время видеобеседы;
  • автоматические субтитры в режиме реального времени;
  • увеличенный лимит на число участников разговора (с 32 до 100 человек);
  • интеграция с Gmail, «Календарем», «Ассистентом» и другими инструментами Google.

Функции сервиса Duo, в том числе контакт по номеру телефона или электронной почте, фильтры и эффекты, в новом приложении сохранятся.

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