Геймплей Stray — игра про кота в кибергороде, выйдет 19 июля
На State of Play разработчики показали геймплейный трейлер Stray. Это игра, где главным персонажем выступает кот, который путешествует по городу, населенному роботами. Stray разработала BlueTwelve Studio – небольшая команда с юга Франции.
«Потерявшемуся, одинокому, оторванному от семьи бродячему коту предстоит разгадать древнюю тайну, вырваться из давно заброшенного кибергорода и найти дорогу домой. Stray – приключенческая игра от третьего лица, действие которой разворачивается на неоновых улочках и в угрюмых, грязных подворотнях гибнущего кибергорода. Посмотрите на мир глазами бродячего кота и взаимодействуйте с окружением самыми причудливыми способами».
Stray выйдет 19 июля на PS4, PS5 и ПК. Предзаказ в Steam уже открыт.