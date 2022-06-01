Garmin представил две модели часов для бегунов — Forerunner 255 и 955

Каждую первую среду лета отмечается Всемирный день бега. К этому дню компания Garmin приурочила презентацию двух моделей беговых часов линейки Forerunner. Это модели Forerunner 255 и 955. Они пришли на смену Forerunner 245 и 945 соответственно.

Garmin Forerunner 255 — это легкие беговые часы среднего класса, они предлагаются в двух размерах. Стандартные Forerunner 255 на 46 мм весят 49 гр, а Forerunner 255S на 41 мм весят 32 гр. Также предлагаются варианты Forerunner 255 Music и 255S Music, которые способны хранить до 500 песен во встроенной памяти, поддерживают плейлисты Spotify, Amazon Music и Deezer. Часы получили защиту от воды (5 ATM), рассчитаны на 14 дней автономной работы (до 30 часов с GPS).

Есть модуль NFC для бесконтактной оплаты через Garmin Pay, многодиапазонный GPS, новый алгоритм подсказок и прогнозов перед соревнованиями, а также расчет вариабельности сердечного ритма (HRV) во время сна. После пробуждения пользователь получит «утренний отчет» — погоду на день, рекомендации по тренировкам, информацию о качестве сна и так далее. Кроме того, часы отслеживают уровень кислорода в крови (SpO2).

Garmin Forerunner 955 – модель относится к субфлагманской категории. Часы на 47 мм оснащаются постоянно включенным полноцветным сенсорным дисплеем в дополнение к пяти аппаратным кнопкам. Также предусмотрена защита от воды (5 АТМ), многодиапазонный GPS, отслеживание вариабельности сердечного ритма, «утренние отчеты» и новый виджет гонки. Кроме того, часы теперь умеют оценивать выносливость в реальном времени, как флагманские Fenix 7.

Время автономной работы составляет 15 дней (42 часа с GPS). Версия с солнечной зарядкой 955 Solar работает до 20 дней без подзарядки (49 часов в режиме GPS).

Цены:

Forerunner 255 — 349,99 долларов;

Forerunner 255 Music — 399,99 долларов;

Forerunner 955 — 499,99 долларов;

Forerunner 955 Solar — 599,99 долларов.

Младшая модель доступна в сером, розовом, синем и черном цветах, старшая — в белом и черном. Продажи в США уже стартовали.