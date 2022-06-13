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13 июня, 2022
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Forza Horizon 5 получит дополнение Hot Wheels

Forza Horizon 5: Hot Wheels

В рамках презентации Xbox & Bethesda компания Microsoft и студия Playground Games анонсировали первое крупное DLC для гоночной игры в открытом мире Forza Horizon 5.

Дополнение Hot Wheels принесет в Forza Horizon 5 контент по мотивам одноименной франшизы: безумный парк Horizon Hot Wheels в небе над Мексикой и 10 машин, включая сверхбыструю Hennessey Venom F5 и легендарную Hot Wheels Deora II.

Разработчики обещают «самые скоростные и экстремальные заезды в истории», а также более 80 различных элементов трасс для создания собственных приключений Hot Wheels.

Релиз Forza Horizon 5: Hot Wheels состоится 19 июля на ПК, Xbox One и Xbox Series X/S.

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