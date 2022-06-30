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30 июня, 2022
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ЕС поддерживает правила регулирования криптовалют для борьбы с отмыванием денег

криптовалют

Участники Европейского союза достигли предварительного соглашения о правилах регулирования криптовалют для борьбы с отмыванием денег. Об этом пишет Reuters.

Предполагается, что эмитенты криптоактивов и поставщики услуг будут получать специальный паспорт, который дает право на работу с криптовалютой. Это даст компаниям право обслуживать клиентов на территории ЕС с учетом условий защиты капитала и потребителей. Ожидается, что новые правила вступят в силу в конце 2023 года. После принятия закона у работающих в Европе криптовалютных компаний будет 18 месяцев на исполнение новых требований.

Пока что не вынесено решение по трем вопросам: NFT, система надзора и потребление энергии.

Представители отрасли в разговоре с Reuters заявили, что четкие правила и паспортизация могут привлечь майнеров из Великобритании и США. В этих странах регулирование криптовалютной сферы остается еще непрозрачным.

Отметим, что за последние несколько месяцев добыча криптовалют стала невыгодна многим майнерам. Этому способствовало сильное падение криптоактивов.

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