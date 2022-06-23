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23 июня, 2022
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Epic Games Store бесплатно отдает A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition и Car Mechanic Simulator

Epic Games Store

На этой неделе в Epic Games Store можно бесплатно получить два проекта — A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition и Car Mechanic Simulator 2018. Обе игры можно забрать до 30 июня.

A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition — адаптация настольной стратегии, выпущенной Fantasy Flight Games. Действие игры разворачивается после смерти Роберта Баратеона. Игрокам предстоит от лица одного из великих домов сразиться в борьбе за власть над Вестеросом, в которой поучаствуют и оригинальные персонажи саги.

Car Mechanic Simulator – это симулятор автомеханика, вышедший в 2018 году. В игре доступны больше 40 автомобилей и 10 инструментов для их диагностики, свыше тысячи запчастей, автодром и автоаукционы.

На следующей неделе пользователи в Epic Games Store получат Geneforge 1 — Mutagen и Iratus: Lord of the Dead.

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