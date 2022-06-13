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13 июня, 2022
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Джек Дорси и Jay-Z запустили бесплатную образовательную программу о криптовалютах

Дорси

Сооснователь Twitter, глава компании Block Джек Дорси и популярный рэпер Шон Кори Картер, известный под псевдонимом Jay-Z, запустили образовательную программу The Bitcoin Academy. Об этом поделился на своей странице в Twitter Джек Дорси.

Курсы предполагают бесплатное обучение резидентов социального жилищного комплекса Marcy Houses в Бруклине, где вырос Jay-Z. По словам Дорси, цель программы — доказать, что, получив доступ к мощным финансовым инструментам, люди обретают большую независимость.

«Речь идет не только о биткоине. Речь о перспективном мышлении, местной экономике и уверенности в себе. Курсы бесплатные для всех жителей Marcy, включая детей. И, чтобы было еще проще, мы предоставляем устройства и бесплатную связь всем, кто в этом нуждается», — написал он.

Занятия будут как офлайн, так и онлайн. В роли преподавателей выступят руководитель издания о криптовалютах Black Bitcoin Billionaire Ламар Уилсон и гендиректор образовательного пространства Crypto Blockchain Plug Наджа Дж. Робертс.

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