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13 июня, 2022
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Diablo IV выйдет в 2023 году на всех актуальных платформах

Diablo IV

Компания Activision Blizzard сообщила, что релиз Diablo IV состоится в 2023 году на ПК, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5 и PS4.

Разработчики уверяют, что будет поддерживаться полная кроссплатформенность: играть можно будет на ПК, а продолжать, например, на PlayStation 5. В дополнение к четырем ранее объявленным классам персонажей (колдунья, варвар, друид и разбойник), в Diablo IV появится пятый класс – некромант. В рамках ивента Blizzard показала кинематографический трейлер, посвященный классу.

Игроки смогут гибко кастомизировать своего персонажа, настраивая его внешний облик перед началом игры. Разработчики подчеркнули, что в экшен-RPG не будет единого способа пройти сюжетные миссии.

В игре будет более 150 подземелий, а также крепости — вражеские территории, которые нужно будет захватывать. Если игрок отбил крепость, она превращается в другой объект, например, дружеское поселение. Blizzard добавили в Diablo IV локальный сетевой режим для игры вдвоем на одном экране.

Сообщается, что в Diablo IV будут только опциональные косметические внутриигровые покупки, которые не окажут влияния на силу персонажей. Разработчики пообещали, что они планируют поддерживать игру «много лет».

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