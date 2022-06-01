Diablo Immortal стала доступна на iOS и Android за день до релиза

Сегодня Diablo Immortal стала доступна многим пользователям iOS и Android, хотя запуск игры был запланирован на 2 июня. Блоггер под ником wudijo сообщил, что это особенность некоторых мобильных игр, которые начинают постепенно распространяться среди игроков примерно за сутки до выхода. Геймеры на ПК получат игру завтра.

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На данное время на Android у игры средний балл 4,1. При этом многие владельцы среднебюджетных смартфонов или флагманов, которым уже три-четыре года, жалуются на то, что невозможно установить в настройках режим 60 к/с или повысить уровень качества графики.

Напомним, что Diablo Immortal является условно-бесплатной, события игры развернутся после Diablo II: Lord of Destruction. По словам Blizzard, Diablo Immortal станет крупнейшей игрой серии, из когда-либо выпущенных, в ней будет 8 зон, неожиданные столкновения и приятная боевая механика.