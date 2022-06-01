Diablo Immortal стала доступна на iOS и Android за день до релиза
Сегодня Diablo Immortal стала доступна многим пользователям iOS и Android, хотя запуск игры был запланирован на 2 июня. Блоггер под ником wudijo сообщил, что это особенность некоторых мобильных игр, которые начинают постепенно распространяться среди игроков примерно за сутки до выхода. Геймеры на ПК получат игру завтра.
На данное время на Android у игры средний балл 4,1. При этом многие владельцы среднебюджетных смартфонов или флагманов, которым уже три-четыре года, жалуются на то, что невозможно установить в настройках режим 60 к/с или повысить уровень качества графики.
Напомним, что Diablo Immortal является условно-бесплатной, события игры развернутся после Diablo II: Lord of Destruction. По словам Blizzard, Diablo Immortal станет крупнейшей игрой серии, из когда-либо выпущенных, в ней будет 8 зон, неожиданные столкновения и приятная боевая механика.