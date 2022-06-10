Dell представила ноутбук XPS 13 2-in-1 с отсоединяемой клавиатурой

Компания Dell представила гибридный ноутбук XPS 13 2-в-1 с съемной клавиатурой XPS Folio. Отсоединив клавиатуру, можно трансформировать устройство в планшет под управлением Windows. Кроме того, Dell обновила классический ноутбук XPS 13.

Dell XPS 13 2-в-1 оборудован сенсорным 13-дюймовым экраном с разрешением 2880 × 1920 пикселей и соотношением сторон 3:2. Яркость составляет 500 нит, используется защитное стекло Gorilla Glass 7. Взаимодействовать с панелью можно при помощи пальцев и посредством специального пера.

Ноутбук оснащается процессорами Intel до Core i7-1250U включительно. За графику отвечает Intel Iris Xe. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 8 или 16 Gb, вместимость твердотельного накопителя с интерфейсом PCIe 4.0 x4 — 256/512 Gb или 1 Tb.

Емкость аккумулятора — 49,5 Втч. Ноутбук получил основную камеру на 11 Мп, фронтальную на 5 Мп и инфракрасную на 0,3 Мп. Есть поддержка LTE, 5G (опционально), адаптеры Killer WiFi 6E и Bluetooth 5.2, два интерфейса Thunderbolt 4 и сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 292,5 × 201,2 × 7,8 мм, вес — 736 гр. (+560 гр у клавиатуры). В качестве операционной системы применяются Windows 11 Home/11 Pro. Клавиатура и стилус для ноутбука поступят в розницу как отдельные аксессуары. Клавиатура может фиксироваться в трех положениях: 100°, 112,5° и 125°.

Цена Dell XPS 13 2-в-1 пока не сообщается, продажи стартуют летом.

Классический ноутбук Dell XPS 13 выпускается в нескольких конфигурациях с процессорами Intel 12-го поколения вплоть до Intel Core i7-1250U. Устройство оснащено 13,4-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 16:10 и разрешением 3840 x 2400 или 1920 x 1200 пикселей в зависимости от версии. Объем оперативной памяти стандарта LPDDR5 составляет до 32 Gb, твердотельного накопителя — до 1 Tb.

Инженеры компании уменьшили размеры материнской платы в 1,8 раза, за счет чего удалось разместить в корпусе емкий аккумулятор на 51 Втч с заявленной автономностью до 12 часов и стереодинамики мощностью 2 Вт каждый. Ноутбук получил два порта USB Type-C (Thunderbolt 4). Вес теперь составляет 1,17 кг вместо 1,2 кг при толщине 13,99 мм вместо 14,8 мм.

Цена ноутбука Dell XPS 13 начинается от 999 долларов.

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