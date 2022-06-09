Дебютный трейлер Call of Duty: Modern Warfare II

Activision Blizzard и Infinity Ward опубликовали первый трейлер нового шутера Call of Duty: Modern Warfare II.

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Игровой процесс игры полноценно представят в рамках Summer Game Fest 2022, которая начнется 9 июня в 22:00 по бакинскому времени.

Сюжетная кампания расскажет о глобальном конфликте с участием легендарных исполнителей из отряда ветеранов оперативно-тактической группы 141, мексиканского наркокартеля и террористической группировки Аль-Катала. События игры развернутся спустя три года после первой части.

В кампании, рассчитанной на одного игрока, предстоит путешествовать по всему миру, выполняя самые разные задания — от небольших, но критически важных тактических ударов до сверхсекретных операций.

В сюжете будут задействованы старые знакомые, среди которых капитан Джон Прайс, Саймон «Гоуст» Райли, Джон «Соуп» МакТавиш и Кайл «Газ» Гэррик. К ним также присоединится полковник мексиканского спецназа Алехандро Варгас.

В описании игры сказано, что Infinity Ward предложит фанатам «ультрасовременный проект с новой механикой применения оружия, передовым ИИ, обновленной системой оружейного тюнинга, а также множеством других передовых решений в области графики и игрового процесса». Заявлены «масштабная одиночная кампания, захватывающие сетевые режимы и сюжетные спецоперации, рассчитанные на совместное прохождение».

Релиз Call of Duty: Modern Warfare II состоится 28 октября на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. На PC шутер, помимо Battle.net, также выйдет в Steam. Страница игры уже появилась в магазине.

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