Data Governance: что такое управление данными и для чего оно нужно бизнесу?

Что такое данные и как ими управлять (а главное, зачем?)

Данные – это собранная информация, которую можно использовать для различных целей. Это могут быть символы, цифры, текст, звук, изображение, видео и т.д. Корпоративными могут считаться любые данные, которые есть в компании: о клиентах, проведённых операциях, износе оборудования и т.д.

Как можно монетизировать эти данные? По статистике, около 80% всей прибыли от данных приходится на внутреннюю монетизацию. Компания использует их, чтобы находить «слабые места» в собственных процессах и повышать эффективность. Одновременно на основе данных можно просчитывать варианты развития событий, чтобы быть «впереди рынка» – быстрее, лучше и эффективнее конкурентов. Выстроив аналитическую модель, бизнес улучшает и ускоряет коммуникации с клиентами, предсказывает оптимальное время для вывода нового продукта на рынок, планирует сокращение производственных издержек и т.д.

Чем качественнее и доступнее будут данные, тем проще и быстрее будет строить на них достоверную аналитику. Для этого и нужны решения по управлению данными (Data Governance): они позволяют понять, какие данные и для чего используются, структурировать их в единой зоне хранения, исправить ошибки и заполнить пробелы. В результате создаётся единый конвейер работы с данными: все новые данные сразу же обрабатываются, заносятся в каталог и используются для выстраивания прогнозных моделей.

Data Governance на рынке Азербайджана

В Азербайджане устойчиво растёт спрос на решения по управлению данными, и этот тренд сохранится как минимум в перспективе ближайших 5 лет. Это связано не только с общей позитивной динамикой национальной экономики, но и с активной цифровизацией страны при поддержке государства. В области цифровой трансформации лидируют телекоммуникации и банковский сектор.

Достижения азербайджанского телекома в создании «умных» озёр данных признают на международном уровне. Крупные банки Азербайджана также держатся на высоких позициях рейтингов в области инноваций. Не отстаёт и государственный сектор: уже в 2020 году ООН включила Азербайджан в список стран с высоким уровнем развития цифрового правительства и онлайн-сервисов.

Как быстро окупится проект Data Governance?

Проекты по управлению данными считаются дорогими. Отчасти это действительно так. Значительная часть затрат приходится на покупку программного обеспечения – мощных промышленных платформ, которые должны отвечать ряду требований:

обеспечивать стабильную работу со всеми видами данных и метаданных;

работать как с прямым подключением к системе, так и без него

обладать широким набором функций, который позволит реализовать проект силами небольшой команды всего из нескольких человек;

позволять работать в визуальной среде без написания программного кода; так в системе смогут работать бизнес-пользователи, которые не обладают навыками разработки, но погружены в специфику бизнеса.

Итоговая стоимость проекта зависит от задач заказчика, цифровой зрелости компании, количества пользователей, которые будут работать в системе, формата приобретения решения (облако или on-premise) и ещё от многих факторов. Некоторые вендоры предлагают гибкую онлайн-шкалу определения стоимости (правда, в основном для облачных решений):

Источник: informatica.com

Причина популярности проектов по управлению данными – их высокая окупаемость. В случае с банковским сектором первые финансовые эффекты обычно бывают видны уже через 2-3 месяца после внедрения решений. А телекоммуникационная сфера Азербайджана знает и более быстрые результаты – к примеру, рост числа пользователей мобильного приложения на 400% за 1 месяц в одной из телекоммуникационных компаний.

5 шагов к управлению данными

1. Определить реальные бизнес-задачи, для которых управление данными станет эффективным инструментом оптимизации

Они будут зависеть от отрасли и от специфики компании. Речь идёт не о задачах «вообще», а об улучшении работы конкретных подразделений, которое легко оценить. Для банка это может быть скорость принятия решений по одобрению кредита, для нефтегазовой отрасли – скорость добычи сырья и т.д.

2. Оценить цифровую зрелость компании

Есть ли у вашей компании опыт работы с данными? Какие решения и платформы уже используются? Есть ли в организации человек, отвечающий за цифровую трансформацию, и если да, то что именно входит в его обязанности? От ответов на эти вопросы зависит подход к развитию цифровизации.

3. Разработать предварительную стратегию по управлению данными и выбрать решение

Необходимо выбрать бизнес-подразделение, с задач которого будет начинаться построение подходов к управлению данными, сформировать из них бизнес-кейсы для прототипов и сценарии для реализации. На этом же этапе компании обычно выбирают решение и интегратора, формируют первичные регламенты и то, каким образом будет оцениваться эффективность внедрения.

4. Разработать и защитить прототип

Совместно с бизнес-подразделением нужно выбрать несколько близких задач: по созданию отчетов, предоставлению выгрузок данных, изменению существующих выгрузок или отчетов. Для них описывается концептуальная и логическая модели данных, проводятся связи, выполняется согласование. Затем задача передается на разработку.

За 3-5 циклов от начала описания модели до завершения реализации набора данных по запросу выстраивается новый процесс работы с данными и становится видна его эффективность.

5. Оценить результат и масштабировать опыт на другие бизнес-подразделения

Показатели эффективности, выбранные на предыдущем этапе, сравнивают с цифрами, которые были до начала проекта. Это помогает понять правильность выбранной стратегии и подхода к работе с данными. Как правило, масштабирование, т.е. расширение программы на новые подразделения, происходит по инициативе заказчика, который видит первые результаты проекта. Именно поэтому проекты по управлению данными и цифровой трансформации обычно представляют собой комплексные программы, рассчитанные на несколько лет.

Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group.

Компания предлагает инновационные решения в области управления данными, бизнес-аналитики, защиты информации на базе технологий признанных мировых лидеров, таких как Informatica, KMS Lighthouse, NICE Actimize, Citrix, Arenadata и др. DIS Group уже более 15 лет осуществляет проекты по цифровой трансформации в Азербайджане и других странах СНГ.