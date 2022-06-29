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29 июня, 2022
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Cтуденты UNEC посетили компанию ULTRA Technologies

UNEC

Студенты кафедры «Цифровые технологии и прикладная информатика», начавшей работать при факультете «Цифровая экономика» Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) 2 года назад, были приглашены в компанию ULTRA Technologies для ознакомления с работой одного из ведущих интеграторов на азербайджанском рынке. Студентам UNEC была предоставлена возможность не только приобщиться к миру IT, но и узнать больше о профессии IT-специалиста изнутри.

Молодые люди ознакомились с основными подразделениями компании, приняли участие в беседах с профессионалами, а также получили ценные советы от специалистов ULTRA Technologies. Им также была представлена презентация об истории компании и подробная информация о регулярной программе стажировок. Доцент кафедры «Цифровые технологии и прикладная информатика» Байрамов Хафиз Магеррам оглы, который также принял участие в данной встрече, отметил, что руководством вуза планируется регулярно проводить подобные мероприятия в будущем для повышения интереса подрастающего поколения к сфере IT.

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