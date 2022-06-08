Что показали на презентации Sonic Central

Издательство Sega и студия-разработчик Sonic Team провели презентацию Sonic Central, посвященную различным продуктам во вселенной Sonic the Hedgehog. Было рассказано о проектах по франшизе, выход которых запланирован на 2022 год.

Обзорный трейлер сборника Sonic Origins, включающего Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles и Sonic CD.

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В коллекцию обновленных игр про Соника, в которые разработчики добавят дополнительные режимы и персонажей, выйдет 23 июня на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, а также Nintendo Switch.

Тизер анимированного пролога экшена в открытом мире Sonic Frontiers Prologue. Релиз состоится до конца 2022 года.

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На презентации показали небольшой фрагмент мультсериала Sonic Prime от Netflix, но дату его выхода пока не назвали.

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Релиз «Соника 2 в кино» на Blu-Ray

Выход фильма «Соник 2 в кино» на Blu-Ray состоится 9 августа. Издание будет включать в себя записи со съемок, неудачные дубли и короткометражный анимационный фильм, озвученный Беном Шварцем.

Облики Соника, Наклза и Тейлза в Fall Guys: Ultimate Knockout.

Облики персонажей станут доступны в игре в августе.