Что показали на Capcom Showcase — анонсы по Resident Evil

В ночь на 14 июня компания Capcom провела ивент, посвященный своим игровым франшизам. В рамках шоу уделили внимание серии Resident Evil.
Сюжетное дополнение для Resident Evil Village
Выйдет сюжетное DLC под названием Shadows Of Rose, посвященное взрослой дочери Итана Уинтерса — главного героя RE7 и Village. Релиз состоится 28 октября.
Village получит «Золотое издание» с Shadows Of Rose и всеми прочими обновлениями в комплекте.
В режим «Наемники» добавят новый контент, включая персонажей Криса Редфилда, Гейзенберга и Леди Димитреску. У них будут свои особые приемы.
Оригинальную Village можно будет полностью пройти с видом от третьего лица. Дополнение Shadows Of Rose тоже будет выполнено целиком с видом от третьего лица.
Мультиплеерный режим Re:Verse выпустят 28 октября.
Ремейк Resident Evil 4
Как и оригинал, ремейк выполнен от третьего лица. Обновленная версия игры будет куда мрачнее оригинала.
Показали несколько секунд геймплея, где Леон ходит по ночному лесу. Ремейк RE4 выйдет 24 марта 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series.
Скриншоты Resident Evil 4
Resident Evil 7, Resident Evil 2 и Resident Evil 3 для PS5 и Xbox Series X/S
С сегодняшнего дня обновленные версии стали доступны. Заявлены рейтрейсинг, поддержка 4K, ускоренные загрузки и увеличенная частота кадров. На PS5 будет поддержка 3D-звука и фич DualSense.
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