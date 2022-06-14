Что показали на Capcom Showcase — анонсы по Resident Evil

В ночь на 14 июня компания Capcom провела ивент, посвященный своим игровым франшизам. В рамках шоу уделили внимание серии Resident Evil.

Сюжетное дополнение для Resident Evil Village

Выйдет сюжетное DLC под названием Shadows Of Rose, посвященное взрослой дочери Итана Уинтерса — главного героя RE7 и Village. Релиз состоится 28 октября.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Village получит «Золотое издание» с Shadows Of Rose и всеми прочими обновлениями в комплекте.

В режим «Наемники» добавят новый контент, включая персонажей Криса Редфилда, Гейзенберга и Леди Димитреску. У них будут свои особые приемы.

Оригинальную Village можно будет полностью пройти с видом от третьего лица. Дополнение Shadows Of Rose тоже будет выполнено целиком с видом от третьего лица.

Мультиплеерный режим Re:Verse выпустят 28 октября.

Ремейк Resident Evil 4

Как и оригинал, ремейк выполнен от третьего лица. Обновленная версия игры будет куда мрачнее оригинала.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Показали несколько секунд геймплея, где Леон ходит по ночному лесу. Ремейк RE4 выйдет 24 марта 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series.

Скриншоты Resident Evil 4

Resident Evil 7, Resident Evil 2 и Resident Evil 3 для PS5 и Xbox Series X/S

С сегодняшнего дня обновленные версии стали доступны. Заявлены рейтрейсинг, поддержка 4K, ускоренные загрузки и увеличенная частота кадров. На PS5 будет поддержка 3D-звука и фич DualSense.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az