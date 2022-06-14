Члены «FEMMES DIGITALES» номинированы на участие в «Perspektywy Women in Tech Summit 2022» — крупнейшей европейской конференции для женщин в технологиях

Крупнейшая европейская конференция для женщин в области технологий — Perspektywy Women in Tech Summit 2022 состоялась 7-8 июня в столице Польши, Варшаве.

Саммит является знаменательным событием для женщин в сфере технологий и IT отрасли в Европе. Около 15000 человек из 105 стран посетили в этом году гибридную версию конференции, которая запомнилась большим количеством важной информации, новыми идеями, встречами с выдающимися людьми, возможностями трудоустройства и нетворкингом.

На главной сцене собрались знаменательные гости, которые открыли двухдневную женскую конференцию в области Tech & IT своими вдохновляющими речами о равенстве, диверсификации и устойчивом лидерстве женщин. Спикерами на торжественном открытии выступили: Bianka Siwinska — президент фонда Perspektywy Women in Tech Education Foundation; Rafał Trzaskowski — мэр Варшавы; Justyna Orłowska — полномочный представитель премьер-министра в направлении GovTech; Daniel Lawton — заместитель главы миссии посольства США в Польше; Roza Otunbayeva — экс-президент Кыргызстана. Представители всемирно известных компаний, таких как: Google, Amazon, Meta, Accenture, Goldman Sachs, GSK, P&G, Boston Consulting Group и 150 других мировых спикеров предоставили развернутые презентации и идеи на ведущих 140 семинарах, Tech Talks и менторских сессиях.

Директор саммита и генеральный директор Образовательного фонда «Perspektywy» Bianka Siwinska поделилась своими мыслями касательно фундаментальной цели мероприятия: «Пришло время устойчивого лидерства. Мы верим в женщин, и в их способность изменить наш мир. Мы верим в ценность науки и технологий как инструментов, позволяющих нам узнавать, понимать и создавать удивительные решения для самых насущных проблем современного мира. Впервые в истории, сегодня женщины действительно могут все! Благодаря уму, чуткости и сопереживанию женщин, у мира есть шанс на новую историю. Ее историю».

Для участия в конференции были выбраны около 30 ведущих специалистов и студентов из Азербайджана. 6 членов Общественного объединения: Поддержка женщин в сфере технологий — «FEMMES DIGITALES» поделились своими знаниями и опытом по привлечению девушек и женщин в обучении и работе в сфере ИТ, а также ознакомились с передовым опытом европейских ИТ компаний. В рамках мероприятия были обсуждены актуальные темы в области технологий и возможности, с помощью которых можно преуспеть на разных этапах технической карьеры. Саммит объединил женщин, работающих в деловых и технических отраслях на всех уровнях карьеры, начиная от студентов до руководителей высшего звена.

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