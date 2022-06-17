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17 июня, 2022
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Capcom работает над сиквелом Dragon’s Dogma

Dragon's Dogma

В ночь с 16 на 17 июня прошла презентация в честь десятилетия Dragon’s Dogma. В рамках ивента геймдиректор Хидеаки Ицуно (Hideaki Itsuno) объявил, что сиквел экшен-RPG находится в разработке. Больше никаких подробностей об игре авторы не раскрыли.

Capcom показала логотип экшен-RPG и сообщила, что Dragon’s Dogma II разрабатывают на движке RE Engine, на котором, в том числе, создали Devil May Cry 5, Resident Evil Village и Monster Hunter Rise. Экшен-RPG будут заниматься несколько ветеранов Capcom, трудившихся над первой частью, в том числе сам Хидеаки Ицуно.

В честь анонса сиквела Capcom сделала крупные скидки на Dragon’s Dogma: Dark Arisen на ПК, Xbox One, PS4 и Nintendo Switch. Акция будет действовать до 23 июня.

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