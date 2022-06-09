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9 июня, 2022
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Call of Duty: Warzone 2 выйдет до конца этого года

Call of Duty

Activision Blizzard сообщила, что королевская битва Call of Duty: Warzone 2 выйдет до конца этого года. Игроки не сохранят прогресс и облики из первой части, поскольку это будет полностью переработанная игра.

Игру создают на том же движке MWII, что и Modern Warfare II. Движок рассчитан на одновременные сражения около 300 ИИ-солдат и 100 реальных игроков. Известно, что Warzone 2 получит контент, системы, новую прогрессию и предметы из Modern Warfare II. Что касается уже вышедшей Warzone, то ее будут поддерживать, так что игроки не потеряют свой опыт и т.п.

Как и Modern Warfare II, Warzone 2 будет доступна на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и PC.

Что касается мобильной Call of Duty: Warzone, то сообщается только то, что разработка шутера продолжается.

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