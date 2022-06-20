Bloomberg: Volkswagen может стать крупным производителем электромобилей уже в 2024 году

Стратегия активной электрификации позволит немецкому автоконцерну Volkswagen уже к 2024 году стать лидером в сегменте электромобилей, обойдя доминирующую сейчас компанию Tesla, пишет Bloomberg.

На рынке США Tesla сейчас контролирует 75% рынка новых электромобилей, и Volkswagen со своей долей 10% рынка всех автомобилей в США вряд ли сможет составить ему серьезную конкуренцию в локальном сегменте. Но на мировом рынке дела у немецкого автопроизводителя идут гораздо лучше. В Европе продукция марок, входящая в состав Volkswagen, уже популярнее Tesla. Кроме того, неплохой потенциал у компании в Китае — на крупнейшем рынке электромобилей.

Согласно новому отчету исследовательской компании Bloomberg Intelligence (BI) о глобальном секторе электромобилей, к 2025 году около четверти всех новых продаваемых в Китае пассажирских транспортных средств будут электромобили. Европейским производителям, таким как BMW и Volkswagen, придется потеснить на китайском рынке Tesla и местные компании BYD, NIO, XPeng и Li Auto.

Выйдя к 2024 году на выпуск более двух миллионов электромобилей в год, Volkswagen сможет потеснить Tesla на мировом рынке и занять место лидера. Уже в 2023 году на электромобили будет приходиться около 30% продаваемых концерном машин, а к 2025 году их доля увеличится до 45%.

Уже в этом году третьим по величине производителем электромобилей в мире станет китайская компания BYD, и до середины десятилетия она сохранит этот статус. К 2024 году четвертое место займет Ford Motor, в основном за счет домашнего для себя американского рынка и потенциально популярных на нем электрических пикапов. General Motors, если и будет отставать от Ford, то весьма незначительно. К середине десятилетия конкурировать с Ford начнет китайский Chagan, а до уровня GM дотянется Stellantis. Последний автопроизводитель объединяет несколько марок в Европе и США, поэтому пока что невозможно сказать, какой из этих рынков выведет альянс на седьмое место в рейтинге крупнейших производителей электромобилей к 2025 году.

Китайская компания Geely, которая выпускает электромобили марок Volvo, Polestar и планирует собирать машины Lotus на предприятии в Китае, к середине десятилетия будет выпускать более одного миллиона электромобилей в год. На девятом месте — Mercedes-Benz, а замыкать десятку будет японская Toyota Motor, которая сейчас фактически является крупнейшим автопроизводителем в мире.

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