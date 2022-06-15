Бакинский Fintex Summit при поддержке Visa стартует 16 июня

«Fintex Саммит: выставка финансов и технологий» откроется 16 июня и пройдет в течение двух дней. В этом году основное финтех-бизнес мероприятие будет посвящено новым трендам в банковской и финансовой экосистеме — инновационным решениям, финтеху и безопасности. Visa стала его глобальным спонсором. Visa гордится партнерством с организаторами в качестве глобального спонсора этого делового саммита.

«Поскольку Fintex Summit считается одной из наиболее влиятельных финансовых сцен Азербайджана, в этом году мы обращаемся к темам, которые очень важны для нашей страны – финансовые технологии, безопасность и прорывные бизнес-решения. Диалог между ключевыми стейкхолдерами однозначно даст импульс развитию финансовой экосистемы и безналичной экономики страны, и всё это ради улучшения благосостояния жителей страны», — прокомментировал Юнус Абдулов, исполнительный директор Ассоциации банков Азербайджана.

Двухдневное мероприятие проводится при поддержке Ассоциации банков Азербайджана, Центрального банка Азербайджанской Республики, Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

«В 2022 году на Fintex Summit в Баку планируется создать открытую площадку для всех ключевых заинтересованных сторон финансовой системы, чтобы выявить, сфокусировать и обсудить актуальные проблемы, тенденции и возможности в области финансовых технологий, платежных экосистем и цифровизации. Третий год подряд мы гордимся тем, что сотрудничаем с Ассоциацией банков Азербайджана. Visa не только поддерживает это мероприятие, но и делится своим передовым опытом и практиками, которые могут помочь Азербайджану в развитии безналичной безопасной, стабильной и предсказуемой экономики», — прокомментировала Кристина Дорош, вице-президент Visa, региональный менеджер по Азербайджану и Центральной Азии.

Ключевые цифры саммита:

60 спикеров и отраслевых экспертов

120 ведущих компаний отрасли

1200 участников

Fintex Summit призван стать платформой для обмена идеями и опытом в области новых и будущих финансовых тенденций. Это место для обсуждения возможностей, предоставляемых новыми финансовыми и банковскими продуктами, инновационными платежными решениями, цифровыми валютами, возможностями сосуществования и сотрудничества банков с финтехами, а также вопросами безопасности, возникающими с появлением таких технологий.

Саммит соберет руководителей высшего и среднего звена банков, финтех-компаний, государственных организаций, ассоциаций, представителей международных финансовых институтов, местных посольств, ученых, известных компаний, лиц, принимающих решения, и инфлюенсеров.