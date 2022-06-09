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9 июня, 2022
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Baidu представил робомобиль с искусственным интеллектом Jidu ROBO-01

Jidu ROBO-01

Jidu Auto, подразделение Baidu по производству электромобилей, представило концепт роботизированного электромобиля с искусственным интеллектом под названием ROBO-01.

Система голосового взаимодействия ИИ включает распознавание голоса водителя и позволяет осуществлять взаимодействие между «человеком-автомобилем-окружающей средой». Чип Qualcomm 8295 обеспечит автономную работу голосового интерфейса при слабом подключении к Сети. Есть поддержка беспилотного управления 4 уровня, которое не требует вмешательства человека.

Jidu ROBO-01Согласно данным, запас хода Jidu ROBO-01 составит около 725 км. Автомобиль лишен дверных ручек, имеет прямоугольную форму рулевого колеса. На приборной панели будет находиться дисплей, отображающий информацию об авто и дороге.

Компания Jidu, при финансовом участии китайского автопроизводителя Geely, планирует наладить серийный выпуск модели в 2023 году. Электромобиль будет на 90% повторять черты концепта. Его цена составит около 30 тыс. долларов.

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