Азербайджан вошел в топ-10 стран по количеству пользователей, атакованных финансовыми зловредами

«Лаборатория Касперского» опубликовала отчёт о финансовых угрозах в первом квартале 2022 года*. Всего с января по март решения компании обнаружили на компьютерах 107848 уникальных пользователей запуск одного или нескольких финансовых зловредов, предназначенных для кражи денег с банковских счетов. При этом Азербайджан вошел в топ-10 стран по доле атакованных пользователей, попав на седьмое место.

Среди основных финансовых угроз — банковские троянцы, а также ATM- или PoS-зловреды. Все они предназначены для кражи денег с банковских счетов пользователей. Помимо этого, вредоносные программы могут предоставлять злоумышленникам возможность удалённого управления ПК, делать скриншоты экрана, перехватывать вводимую с клавиатуры информацию, загружать и выполнять вредоносные файлы на компьютере пользователя.

«Больше всего банковских троянцев ориентировано на Россию и страны СНГ, и в целом ожидаемо, что Азербайджан попал в топ по доле атакованных пользователей. Надеемся, что этот “антирейтинг” поможет вновь обратить внимание на столь важную проблему и компаниям, и конечным пользователям. Трояны постоянно развиваются, мошеннические схемы с их применением усложняются, дополняются новыми сценариями, вплоть до звонков от банковских приложений и имитации разговора со службой поддержки. В этой связи настоятельно рекомендуем компаниям уделять больше внимания защитите от киберугроз, а пользователям — повышать уровень цифровой гигиены», — говорит официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане Мушвиг Мамедов.

Чтобы защититься от финансовых угроз, «Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям:

проверять почтовый адрес, с которого пришло письмо;

не открывать подозрительные ссылки и вложенные файлы;

прежде чем пересылать сообщения третьим лицам, внимательно проверять содержащуюся в них информацию;

повышать уровень цифровой грамотности.

Компаниям рекомендуется:

предоставлять SOC-команде доступ к актуальной информации о киберугрозах, например, Kaspersky Financial Threat Intelligence Reporting;

информировать клиентов о возможных опасностях и уловках, которые могут использовать злоумышленники;

внедрить решение по борьбе с мошенничеством, например, Kaspersky Fraud Prevention;

банкам — регулярно проводить оценку безопасности или пентесты банкоматов для выявления возможных кибератак, проверять, нет ли на устройстве аномальных элементов, установленных злоумышленниками.

* Показатели основаны на детектирующих вердиктах продуктов и сервисов «Лаборатории Касперского», которые были предоставлены пользователями, подтвердившими свое согласие на передачу статистических данных.