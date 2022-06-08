Автономный корабль IBM смог повторить маршрут судна «Мэйфлауэр» со второй попытки

После неудачной попытки автономного корабля под управлением искусственного интеллекта пересечь Атлантику, которая была осуществлена в прошлом году, компания IBM повторила эксперимент. Судно прошло путем легендарного «Мэйфлауэра», как это в 1620 году сделали пилигримы из Старого Света.
Корабль отчалил из Англии и поплыл в Галифакс (Новая Шотландия). По плану корабль должен был отправиться в Массачусетс (США), но во время рейса на Mayflower возникли технические проблемы и маршрут перестроили. Путешествие заняло 5 недель.
15-метровым кораблем Mayflower управлял искусственный интеллект: капитана, штурмана и механика не было на борту. Питание устройства организовали за счет солнечных батарей. На борту судна также были видеокамеры и научная аппаратура, которые брали пробы воды, записывали температуру, соленость, звуки и т.д.