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8 июня, 2022
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Автономный корабль IBM смог повторить маршрут судна «Мэйфлауэр» со второй попытки

После неудачной попытки автономного корабля под управлением искусственного интеллекта пересечь Атлантику, которая была осуществлена в прошлом году, компания IBM повторила эксперимент. Судно прошло путем легендарного «Мэйфлауэра», как это в 1620 году сделали пилигримы из Старого Света.

Корабль отчалил из Англии и поплыл в Галифакс (Новая Шотландия). По плану корабль должен был отправиться в Массачусетс (США), но во время рейса на Mayflower возникли технические проблемы и маршрут перестроили. Путешествие заняло 5 недель.

15-метровым кораблем Mayflower управлял искусственный интеллект: капитана, штурмана и механика не было на борту. Питание устройства организовали за счет солнечных батарей. На борту судна также были видеокамеры и научная аппаратура, которые брали пробы воды, записывали температуру, соленость, звуки и т.д.

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