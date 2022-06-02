Авшар Гюрдал назначен новым Генеральным директором Mastercard по Турции и Азербайджану

Уже бывший вице-президент Mastercard по Турции Авшар Гюрдал вступит в должность Генерального директора Mastercard по Турции и Азербайджану.

После окончания факультета машиностроения Стамбульского университета «Boğaziçi» и получения степени MBA в Университете «Koç» Авшар Гюрдал, с 2015 года, работает в компании Mastercard.

Гюрдал начал первые шаги в своей карьере в компании «Unilever», а затем работал в компаниях «PRG» и «Value Partners», затем, в 2015 году, присоединился к компании Mastercard Advisors. В 2016 году был назначен исполнительным директором отдела обслуживания клиентов. Исполняющий с 2019 года обязанности вице-президента компании по Турции, на своей новой должности будет управлять Mastercard в Турции и Азербайджане.