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28 июня, 2022
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ASUS представил 15,6-дюймовый портативный монитор ZenScreen MB166B

ASUS ZenScreen MB166B

Компания ASUS расширила ассортимент портативных мониторов, представив модель ZenScreen MB166B. Устройство можно использовать как в горизонтальном, так и вертикальном положении. Новинка предназначена для выполнения повседневных задач и расширения рабочего пространства.

ASUS ZenScreen MB166B

В мониторе установлен 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD, частотой обновления 60 Hz, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, скоростью отклика 25 мс и углами обзора до 178 градусов. Заявлена поддержка технологий Flicker Free и Blue Light Filter, снижающих мерцание и интенсивность синего цвета. Кроме того, дисплей получил антибликовое покрытие.

Для обмена данными и подачи питания служит интерфейс USB 3.2. Потребляемая мощность не превышает 7 Вт в рабочем состоянии. Габариты монитора составляют 360,1 х 225,6 х 11,8 мм при весе около 780 гр. В комплект поставки также входит специальный чехол, выступающий в качестве подставки.

Информации об цене и дате выхода монитора ASUS ZenScreen MB166B пока нет.

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