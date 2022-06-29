ARM представил ядра Cortex-X3 и Cortex-A715 для мобильных процессоров нового поколения

Компания ARM представила два новых ядра для процессоров на базе архитектуры ARM v9 — Cortex-X3 и Cortex-A715. Их появление ожидается в грядущих мобильных процессорах Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и Samsung Exynos 2300.

Ядра Cortex-X3 будут производиться с использованием 3-нм техпроцесса, максимальная частота составит около 3,3 GHz. Для сравнения, ядра Cortex-X2, производящиеся с использованием 5-нм техпроцесса, работают с частотой около 3 GHz.

Как утверждает компания, пиковая производительность Cortex-X3 на 22% выше, чем у предшественника Cortex-X2, а показатель IPC (количество инструкций, исполняемых за такт) вырастет на 11%. Кроме того, ARM заявляет, что ее новинка до 34% быстрее ядер процессора Intel Core i7-1260p с показателем TDP 28 Вт.

График показывает, что Cortex-X3 потребляет меньше энергии, чем Cortex-X2, но никаких показателей компания не предоставила.

Cortex-A715 — ядро среднего уровня, поддерживает только 64-битные инструкции. По сравнению с предшественником Cortex-A710 новое ядро получило прибавку производительности в 5%, при увеличении энергоэффективности на 20%.

Кроме того, компания представила обновленную версию прошлогоднего ядра Cortex-A510. Отмечается повышение энергоэффективности на 5% относительно предыдущего поколения и поддержка 32-битных инструкций.

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