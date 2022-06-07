Apple watchOS 9: новые циферблаты, медицинские и спортивные функции

Компания Apple в рамках мероприятия WWDC 2022 представила операционную систему watchOS 9 для smart-часов Apple Watch. В ней появились новые циферблаты, виджеты, а также функции, позволяющие следить за здоровьем.

В девятой версии watchOS появились новые циферблаты. Например, среди представленных есть лунный календарь и экран с мировым временем. Классические циферблаты, такие как Modular, Modular Compact и X-Large, можно дополнительно настроить. Также был показан новый экранный шрифт Metropolitan, обновленный пользовательский интерфейс Siri и функция закрепления активных приложений для быстрого доступа к ним.

Приложение «Тренировка» было обновлено, чтобы предоставить более подробные данные. Теперь Apple Watch будут автоматически переключаться между разными видами спорта, что пригодится триатлонистам. Появились новые метрики для бегунов, включая «зоны сердечного ритма», длина шага, время контакта с землей и вертикальные колебания. Кроме того, пользователи могут соревноваться со своим лучшим или последним результатом на часто используемом маршруте и получать предупреждения во время бега, если они опережают или отстают от своего темпа, а также при отклонении от маршрута.

Smart-часы с новой watchOS 9 смогут определить фибрилляцию сердца по косвенным признакам, напомнить о приеме нужных лекарств и их совместимости друг с другом, а также отслеживать, какие фазы сна у пользователя были в течение ночи. Пользователи, у которых диагностирована мерцательная аритмия, могут включить одобренную FDA функцию «История мерцательной аритмии» и получить доступ к важной информации, включая оценку того, как часто сердце показывает признаки мерцательной аритмии. Пользователи также будут получать еженедельные уведомления, чтобы просмотреть подробную историю в приложении «Здоровье», включая факторы образа жизни, которые могут влиять на мерцательную аритмию, такие как сон, употребление алкоголя и физические упражнения. Apple Watch теперь предоставляют оценку кардио-восстановления после прогулки на свежем воздухе, бега или пешего туризма.

watchOS 9можно установить на следующие устройства:

Apple Watch SE;

Apple Watch 4;

Apple Watch 5;

Apple Watch 6;

Apple Watch 7.

Релиз новой ОС состоится осенью этого года.