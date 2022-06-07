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7 июня, 2022
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Apple выпустила адаптер питания с двумя портами USB Type-C в двух размерах

Apple

В интернет-магазине Apple появился новый адаптер питания с двумя портами USB Type-C, благодаря чему от него можно заряжать несколько устройств. Блок доступен в двух размерах — в стандартном с меняющейся вилкой и компактном для американских розеток. Такой адаптер будет входить в комплект MacBook Air (2022) с новым  процессором M2.

Максимальная выходная мощность зарядного устройства составляет 35 Вт. Apple рекомендует его для питания MacBook Air, но также допускается использование аксессуара с iPhone, iPad, Apple Watch и AirPods. При этом возможно одновременное подключение к двум разъемам разных гаджетов.

Цена 35W Dual USB-C Port Power Adapter составляет 59 долларов. Дата старта продаж не названа, пока что стоит пометка — «скоро».

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