Apple выпустила адаптер питания с двумя портами USB Type-C в двух размерах

В интернет-магазине Apple появился новый адаптер питания с двумя портами USB Type-C, благодаря чему от него можно заряжать несколько устройств. Блок доступен в двух размерах — в стандартном с меняющейся вилкой и компактном для американских розеток. Такой адаптер будет входить в комплект MacBook Air (2022) с новым процессором M2.

Максимальная выходная мощность зарядного устройства составляет 35 Вт. Apple рекомендует его для питания MacBook Air, но также допускается использование аксессуара с iPhone, iPad, Apple Watch и AirPods. При этом возможно одновременное подключение к двум разъемам разных гаджетов.

Цена 35W Dual USB-C Port Power Adapter составляет 59 долларов. Дата старта продаж не названа, пока что стоит пометка — «скоро».