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16 июня, 2022
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Apple вернула звание самого дорогого бренда в мире

Apple

Аналитическая компания Kantar Group опубликовала ежегодный рейтинг стоимости мировых брендов по состоянию на 2022 год. Компания Apple вернула себе звание самого дорогого бренда в мире. Три года подряд этот титул принадлежал компании Amazon. Последний раз Apple была на первом месте рейтинга самых дорогих брендов в 2015 году. В 2022 году стоимость Apple выросла на 55% до 947 млрд. долларов. Вторую строчку рейтинга занимает компания Google — 820 млрд. долларов. Amazon опустилась на третью строчку рейтинга, компания оценивается в 706 млрд. долларов. На четвертом месте находится Microsoft, замыкает Топ-5 китайская Tencent

Компания Louis Vuitton, модный бренд, принадлежащий французской LVMH SE, впервые попал в десятку самых дорогих брендов мира. За последнее время стоимость бренда выросла на 64%.

Максимальный прирост показали бренды премиум-класса. Например, Cartier увеличил свою стоимость на 88% — до 10 млрд. долларов. В число компаний, удвоивших свои показатели, также вошли YouTube (86 млрд. долларов), Google (820 млрд. долларов), Tesla (75 млрд. долларов) и Hermes (80 млрд. долларов).

AppleБлагодаря растущему спросу на электромобили компания Tesla поднялась сразу на 18 позиций и расположилась на 29 месте рейтинга, став самым дорогим автомобильным брендом.

По оценке Kantar Group, общая стоимость ста самых дорогих мировых брендов увеличилась на 23% и достигла почти 8,7 трлн. долларов.

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