Apple представила macOS 13 Ventura

На WWDC 2022 компания Apple представила десктопную macOS 13 Ventura. Одним из нововведений стала функция Stage Manager, предназначенная для одновременной работы с несколькими окнами приложений. Главное окно во время работы отображается в центре рабочего стола, а другие открытые окна — слева. Между окнами можно быстро и легко переключаться. Система автоматически группирует окна, но пользователи могут создавать свои группы. Stage Manager работает совместно с другими инструментами macOS, включая Mission Control и Spaces.

Системный поиск Spotlight получил обновленный дизайн, упрощающий навигацию, а также новые функции, включая Quick Look для быстрого предварительного просмотра файлов. Теперь пользователи могут находить изображения в своей библиотеке фотографий, в системе и в интернете. Они могут искать свои фотографии по местоположению, людям, сценам или объектам, а функция Live Text позволяет выполнять поиск по тексту внутри изображений. Из Spotlight теперь можно выполнять различные действия, например, запуск таймера или ярлыка.

В браузере Safari появилась новая функция «Общие вкладки» для совместной работы. Пользователи могут делиться в Safari закладками и видеть, какие вкладки просматривают другие. Юзеры также могут создать список закладок на общей стартовой странице и начать разговор в «Сообщениях» или вызов FaceTime прямо из Safari.

Приложение получило поддержку биометрических ключей в качестве альтернативы традиционным паролям. Сейчас авторизация с помощью Touch ID и Face ID работает на ограниченном количестве поддерживающих эту функцию сайтов.

У пользователей Mac теперь есть возможность использовать свой iPhone в качестве веб-камеры на Mac. Например, Mac может автоматически распознавать и использовать камеру на iPhone, когда она находится поблизости, без необходимости активировать ее самому.

Функция Handoff теперь доступна в FaceTime, с помощью нее пользователи могут начать вызов FaceTime на одном устройстве Apple и легко перевести его на другое устройство.

Также обновлен поиск в «Почте» — теперь он показывает более релевантные, точные и полные результаты. Пользователи также могут запланировать отправку электронных писем и отменить ее после нажатия кнопки «Отправить».

«Сообщения» на Mac теперь включают возможность редактировать или отменять недавно отправленное сообщение, помечать сообщение как непрочитанное или восстанавливать случайно удаленные сообщения.

Apple также анонсировала новый API Metal 3, который, по заверению компании, раскроет потенциал фирменных процессоров. Было объявлено о грядущих релизах Resident Evil Village, GRID Legends и No Man’s Sky на платформе Mac.

В macOS появились два новых приложения из iOS: Погода и Часы.

Устройства, которые смогут обновиться до macOS 13 Ventura: