Apple представила iOS 16: настраиваемый экран блокировки, общее облако, улучшения в iMessage и многое другое

Компания Apple сегодня на конференции WWDC 2022 представила новую версию мобильной операционной системы iOS 16. Ключевым нововведением стал новый, настраиваемый экран блокировки. Кроме того, есть улучшения в приложении iMessage, обновленные карты и многое другое.

В iOS 16 экран блокировки предложит кастомизировать дизайн часов, включая шрифт и цвет, а также выводить интерактивную информацию: события календаря, погоду, заряд наушников и так далее.

Виджет погоды сможет взаимодействовать с обоями: во время грозы iPhone будет показывать удары молний. Стандартных обоев для экрана блокировки станет больше, появятся анимированные и тематические. Разработчики получат инструменты WidgetKit для создания своих виджетов. Кроме того, появится возможность создавать несколько экранов блокировки, и переключаться между ними в пару свайпов.

Появится новый вид push-уведомлений под названием Live Activities. Он позволит отслеживать разные процессы в реальном времени без открытия приложения. Например, можно будет следить за тем, как едет такси или отслеживать счет футбольного матча.

В приложении iMessage появятся три новых функции: возможность редактировать уже отправленные сообщения, отмена отправки уже отправленных сообщений и возможность пометки любого диалога как непрочитанного, чтобы не забыть к нему вернуться позднее.

Появится поддержка распознавания речи в текст. Судя по демонстрации на конференции будет разделение диктуемого текста на абзацы и расставление знаков препинания. При диктовке клавиатура остается на экране, поэтому в любой момент можно перейти от ввода голосом к вводу пальцами. Функция распознавания и перевода текста на фотографиях Live Text теперь будет доступна и в видео.

Все приложения с поддержкой SharePlay теперь будут отображаются в FaceTime.

Apple Wallet также получит некоторые расширенные функции. Приложение уже умеет хранить водительские права некоторых штатов США. Теперь другие приложения смогут запрашивать у Wallet, исполнилось ли пользователю 18 лет.

Apple Pay получает новую функцию Pay Later (Оплатить позже). Вместо платежа за раз можно разделить трату на четыре платежа в любом магазине с поддержкой Apple Pay.

Apple Maps получит возможность создавать маршруты из нескольких точек. Можно спланировать маршрут на Mac, отправить его на iPhone и дополнять в процессе поездки через Siri. Несколько городов будут предлагаться на картах в 3D — Лас-Вегас, Майами, Чикаго и Сидней.

Apple также добавит iCloud Shared Photo Library (общая библиотека фотографий iCloud), для упрощения обмена определенными фотографиями в учетных записях семьи и друзей. Фотографии будут содержать рекомендации по обмену, а изменения изображений и ключевые слова будут синхронизированы для всех пользователей. Родители смогут настраивать возраст ограничения контента при помощи сервиса Family Sharing.

Инструмент Safety Check призван защитить жертв абьюзивных отношений. В один клик можно остановить шеринг геолокации, сбросить настройки приватности и уточнить, кто имеет доступ к паролям и другой приватной информации.

Интерфейс CarPlay будет отображается на всех доступных экранах в автомобиле, можно управлять настройками автомобиля (например, кондиционером), отслеживать скорость, обороты двигателя, уровень оставшегося топлива и другие параметры движения.

Релиз стабильной версии iOS 16 ожидается этой осенью для iPhone 8 и новее.