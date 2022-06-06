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6 июня, 2022
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Apple представила iOS 16: настраиваемый экран блокировки, общее облако, улучшения в iMessage и многое другое

Apple iOS 16

Компания Apple сегодня на конференции WWDC 2022 представила новую версию мобильной операционной системы iOS 16. Ключевым нововведением стал новый, настраиваемый экран блокировки. Кроме того, есть улучшения в приложении iMessage, обновленные карты и многое другое.

Apple iOS 16

В iOS 16 экран блокировки предложит кастомизировать дизайн часов, включая шрифт и цвет, а также выводить интерактивную информацию: события календаря, погоду, заряд наушников и так далее.

Apple iOS 16

Виджет погоды сможет взаимодействовать с обоями: во время грозы iPhone будет показывать удары молний. Стандартных обоев для экрана блокировки станет больше, появятся анимированные и тематические. Разработчики получат инструменты WidgetKit для создания своих виджетов. Кроме того, появится возможность создавать несколько экранов блокировки, и переключаться между ними в пару свайпов.

Появится новый вид push-уведомлений под названием Live Activities. Он позволит отслеживать разные процессы в реальном времени без открытия приложения. Например, можно будет следить за тем, как едет такси или отслеживать счет футбольного матча.

В приложении iMessage появятся три новых функции: возможность редактировать уже отправленные сообщения, отмена отправки уже отправленных сообщений и возможность пометки любого диалога как непрочитанного, чтобы не забыть к нему вернуться позднее.

Apple iOS 16

Появится поддержка распознавания речи в текст. Судя по демонстрации на конференции будет разделение диктуемого текста на абзацы и расставление знаков препинания. При диктовке клавиатура остается на экране, поэтому в любой момент можно перейти от ввода голосом к вводу пальцами. Функция распознавания и перевода текста на фотографиях Live Text теперь будет доступна и в видео.

Все приложения с поддержкой SharePlay теперь будут отображаются в FaceTime.

Apple Wallet также получит некоторые расширенные функции. Приложение уже умеет хранить водительские права некоторых штатов США. Теперь другие приложения смогут запрашивать у Wallet, исполнилось ли пользователю 18 лет.

Apple Pay получает новую функцию Pay Later (Оплатить позже). Вместо платежа за раз можно разделить трату на четыре платежа в любом магазине с поддержкой Apple Pay.

Apple Maps получит возможность создавать маршруты из нескольких точек. Можно спланировать маршрут на Mac, отправить его на iPhone и дополнять в процессе поездки через Siri. Несколько городов будут предлагаться на картах в 3D — Лас-Вегас, Майами, Чикаго и Сидней.

Apple также добавит iCloud Shared Photo Library (общая библиотека фотографий iCloud), для упрощения обмена определенными фотографиями в учетных записях семьи и друзей. Фотографии будут содержать рекомендации по обмену, а изменения изображений и ключевые слова будут синхронизированы для всех пользователей. Родители смогут настраивать возраст ограничения контента при помощи сервиса Family Sharing.

Инструмент Safety Check призван защитить жертв абьюзивных отношений. В один клик можно остановить шеринг геолокации, сбросить настройки приватности и уточнить, кто имеет доступ к паролям и другой приватной информации.

Интерфейс CarPlay будет отображается на всех доступных экранах в автомобиле, можно управлять настройками автомобиля (например, кондиционером), отслеживать скорость, обороты двигателя, уровень оставшегося топлива и другие параметры движения.

Релиз стабильной версии iOS 16 ожидается этой осенью для iPhone 8 и новее.

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