Анонсирован ремейк Resident Evil 4. Релиз — 24 марта 2023 года
На State of Play корпорация Capcom анонсировала ремейк Resident Evil 4. Игра выйдет 24 марта 2023 года на PS5, Xbox Series X/S и ПК. На старых консолях релиз не планируется.
Новинка не будет следовать оригиналу дословно, поэтому частично сюжет поменяют, но основная суть хоррора останется прежней. Разработчики также улучшат графику и управление.
Capcom представила короткий ролик, в котором показали главного героя, Леона. Как и в оригинальной Resident Evil 4, действие развернется в испанской деревне, куда прибывает Леон, чтобы найти похищенную дочь президента США Эшли. Однако он понимает, что с местными жителями что-то не так.
Кроме того, Resident Evil Village получит VR-версию для гарнитуры PS VR2.