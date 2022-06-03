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Анонсирован ремейк Resident Evil 4. Релиз — 24 марта 2023 года

Resident Evil 4

На State of Play корпорация Capcom анонсировала ремейк Resident Evil 4. Игра выйдет 24 марта 2023 года на PS5, Xbox Series X/S и ПК. На старых консолях релиз не планируется.

Resident Evil 4

Новинка не будет следовать оригиналу дословно, поэтому частично сюжет поменяют, но основная суть хоррора останется прежней. Разработчики также улучшат графику и управление.

Capcom представила короткий ролик, в котором показали главного героя, Леона. Как и в оригинальной Resident Evil 4, действие развернется в испанской деревне, куда прибывает Леон, чтобы найти похищенную дочь президента США Эшли. Однако он понимает, что с местными жителями что-то не так.

Кроме того, Resident Evil Village получит VR-версию для гарнитуры PS VR2.

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