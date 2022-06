Анонсирован ремейк оригинальной The Last of Us. Игра выйдет на ПК

В рамках церемонии открытия Summer Game Fest 2022 состоялся анонс The Last of Us Part I. Naughty Dog называет это своим самым крупным проектом за все время. Это будет масштабная онлайн-игра с самостоятельной историей и другими персонажами.

От оригинального релиза Part I будет отличать воссозданная с нуля графика, обновленный геймплей, улучшенное управление, исследование окружения и боевая система, а также расширенный набор настроек доступности. Заявлена поддержка 60 кадров/с и улучшенный ИИ.



В созданном специально для PS5 ремейке не будет многопользовательского режима, доступного в оригинале — только основная кампания и дополнение Left Behind, рассказывающее о прошлом Элли.

2 сентября ремейк выйдет на PS5, а вскоре после этого появится на ПК. Предзаказ уже открыт. В состав базового розничного издания для PS5 за 70 долларов войдет аддон Left Behind, а расширенное за 100 долларов также предложит стилбук, комиксы American Dreams и внутриигровые бонусы.