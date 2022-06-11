Amazon запустил функцию виртуальной примерки обуви

Amazon Fashion, подразделение торговли стильной одеждой американского онлайн-магазина, объявило о запуске функции виртуальной примерки обуви. Теперь благодаря функции «virtual try-on», любой покупатель может заранее посмотреть, как та или иная обувь будет смотреться на его собственных ногах.

Сообщается, что функция примерки обуви в дополненной реальности, работает на iOS с кроссовками таких брендов, как New Balance, Adidas, Reebok, Puma, Superga, Lacoste, Asics и Saucony. После установки приложения, потенциальный покупатель должен выбрать понравившуюся обувь и навести камеру iPhone на свои ноги. На них появятся закрепленные 3D-модели, которые можно рассмотреть со всех сторон. Покупатели могут быстро переключаться между разными цветами одной модели. Возможности приложения предполагают и шопинг с друзьями — фотографией кроссовок можно будет поделиться в соцсетях.

Пользователи уже успели оценить новую разработку, но большинство воспринимают новую функцию, скорее, как игрушку, а не обязательный шаг, предшествующий покупке обуви через Amazon. Главным недостатком, отмечают пользователи, является то, что программа не умеет подбирать подходящий размер обуви. Кроме того, виртуальная примерка не работает, когда пользователь наводит камеру на отражение в зеркале. Это не очень удобно, когда хочется увидеть, как обувь будет смотреться в сочетании с другой одеждой.

На текущим этапе новая функция доступна только жителям США и Канады, но в компании обещают расширить географию уже в ближайшее время. Отметим, что это технология не новая, но через Amazon у нее есть шанс стать массовой.

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