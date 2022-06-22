Amazon представил своего первого полностью автономного складского робота Proteus

Компания Amazon объявила о запуске своего «первого полностью автономного мобильного робота» Proteus, предназначенного для перевозки больших тележек с грузом в складских помещениях.
Amazon утверждает, что Proteus может безопасно передвигаться среди работников склада без угрозы нанесения кому-либо травмы из-за столкновения.
Робот получил «продвинутые технологии обеспечения безопасности, распознавания и навигации». При передвижении робот сканирует путь перед собой с помощью датчика, излучающего зеленый свет. Он прекращает движение, когда в прожектор попадает человек, и возобновляет движение, когда человек уходит. Компания отмечает широкий спектр возможного применения робота, включая подъем и перемещение неавтоматизированных колесных тележек, используемых для транспортировки посылок на складах Amazon.
Также были анонсированы несколько других роботизированных систем. Одна из них под названием Cardinal представляет собой роботизированную руку, которая может поднимать и перемещать пакеты весом до 23 кг, а система компьютерного зрения позволяет роботу выделять и поднимать различные пакеты из кучи. Роботы Cardinal будут задействованы на складах Amazon в следующем году. Еще было продемонстрировано устройство, которое можно использовать вместо ручного сканирования штрих-кодов. Amazon утверждает, что все новые роботы могут помочь повысить безопасность.
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