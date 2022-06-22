Amazon представил своего первого полностью автономного складского робота Proteus

Компания Amazon объявила о запуске своего «первого полностью автономного мобильного робота» Proteus, предназначенного для перевозки больших тележек с грузом в складских помещениях.

Amazon утверждает, что Proteus может безопасно передвигаться среди работников склада без угрозы нанесения кому-либо травмы из-за столкновения.

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Робот получил «продвинутые технологии обеспечения безопасности, распознавания и навигации». При передвижении робот сканирует путь перед собой с помощью датчика, излучающего зеленый свет. Он прекращает движение, когда в прожектор попадает человек, и возобновляет движение, когда человек уходит. Компания отмечает широкий спектр возможного применения робота, включая подъем и перемещение неавтоматизированных колесных тележек, используемых для транспортировки посылок на складах Amazon.

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Также были анонсированы несколько других роботизированных систем. Одна из них под названием Cardinal представляет собой роботизированную руку, которая может поднимать и перемещать пакеты весом до 23 кг, а система компьютерного зрения позволяет роботу выделять и поднимать различные пакеты из кучи. Роботы Cardinal будут задействованы на складах Amazon в следующем году. Еще было продемонстрировано устройство, которое можно использовать вместо ручного сканирования штрих-кодов. Amazon утверждает, что все новые роботы могут помочь повысить безопасность.

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