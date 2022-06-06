Агентство инноваций и цифрового развития и Инновационный центр АВВ дали старт очередному сотрудничеству

В рамках партнерства Агентства инноваций и цифрового развития и Инновационного центр АВВ с целью ускорения подготовки национальных ИТ-кадров дан старт регистрации на 3-й хакатон ABB. Этот хакатон пройдет в рамках образовательной программы Technest, реализуемой Агентством инноваций и цифрового развития с 2021 года, и программы развития стартапов Инновационного центра АВВ.

Основные направления 3-го хакатона АВВ включают цифровой банкинг, развитие инфраструктуры безналичных платежей, оптимизацию переводов и интеграцию услуги «Получи НДС обратно». В хакатоне могут принять участие все, кто интересуется инновационными решениями в сфере цифрового бизнеса. При поддержке местных экспертов и менторов с международным опытом команды-участницы смогут дальше развивать свои бизнес-идеи. Лучшие проекты, соответствующие концепции цифровых инноваций и целям преинкубации, будут приняты в программу инкубации Инновационного центра ABB. Также учрежден призовой фонд для команд-победителей хакатона. Призовой фонд будет представлен стартап-командам в качестве инвестиции в течение инкубационного периода. Согласно условиям хакатона, за первое место был определен призовой фонд в размере 5000 манатов, за второе – 3000 манатов, за третье – 2000 манатов. Желающие подать заявку на участие в хакатоне могут пройти регистрацию по этой ссылке — https://abbinnovation.az/ru/apply. Крайний срок подачи заявок – 6 июля 2022 года.

Отметим, что образовательная программа Technest стартовала в 2021 году по инициативе Министерства цифрового развития и транспорта. Цель программы – ускорить подготовку национальных кадров по информационным технологиям, устранить существующие недостатки в этой области и внести вклад в цифровое развитие страны. Министерство цифрового развития и транспорта наряду с образовательным проектом Code and More, учрежденным министерством совместно со стартапом Whelp на основе государственно-частного партнерства, и Центром применения и обучения ИКТ (İKT LAB) министерства тесно сотрудничает с Code Academy, которая организует профессиональные курсы по ИКТ в стране, Израильско-азербайджанским учебным центром, Tech Academy, Академией ABB Tech и Инновационным центром.

В настоящее время в рамках Technest обучаются 120 школьников, 618 студентов и выпускников по таким различным направлениям, как облачные решения, облачное администрирование, большие данные, кибербезопасность, автоматика, электроника, различные языки программирования, UI/UX-дизайн.