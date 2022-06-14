Adobe тестирует бесплатную веб-версию Photoshop

Компания Adobe начала тестирование бесплатной веб-версии Photoshop. В ней будут доступны базовые функции графического редактора, а пользователям, оформившим подписку, собираются открывать дополнительные возможности.

«Мы хотим сделать Photoshop более доступным и простым для того, чтобы больше людей могли опробовать его и испытать продукт. Чтобы работать в Photoshop, вам не нужен мощный компьютер», — говорит Мария Яп, вице-президент Adobe по цифровым изображениям.

В настоящее время бесплатную веб-версию Photoshop компания тестирует в Канаде. Когда она станет доступна в других странах, пока неизвестно.

Впервые Adobe выпустила веб-версию Photoshop в октябре 2021 года, предоставив упрощенную версию приложения, которую можно было использовать для выполнения основных правок. Компания пополнила список функций в веб-версии: в нее добавили «Кривые» и «Уточнить края», возможность конвертации в смарт-объекты, просмотр и комментирование изображений на мобильных устройствах.

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Кроме того, в основном приложении Photoshop в ближайшее время появится фильтр Photo Restoration (Реставрация фотографий), который работает на основе нейронных сетей. Фильтр автоматически убирает с изображения дефекты и корректирует цвета.

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