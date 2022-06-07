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10 июня, 2022
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7 минут геймплея Call of Duty: Modern Warfare II

Call of Duty

Состоялось официальное открытие ежегодного мероприятия Summer Game Fest 2022, организованного продюсером The Game Awards Джеффом Кили. В основном показывали уже анонсированные ранее игры — включая Call of Duty: Modern Warfare II, The Callisto Protocol и Marvel’s Midnight Suns.

Activision и Infinity Ward представили семиминутный геймплейный трейлер Call of Duty: Modern Warfare II, в котором можно увидеть, как оперативно-тактическая группа 141 во главе с Джоном Мактавишем и Саймоном Райли выполняют миссию в море: сначала на базе в открытых водах, а позже — на танкере во время шторма.

После показа разработчики акцентировали внимание на новой системе рендеринга воды — она учитывает силу и направление ветра, а также способна показывать стекающие по стенам струи и непосредственно влиять на геймплей.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare II состоится 28 октября. Игра выйдет на PC, PlayStation и Xbox.

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