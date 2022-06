3 вопроса, которые стоит задать при приобретении ПО для рабочих компьютеров

Эксперт по продуктам Microsoft Марат Хайрулин о рисках нелицензионных программ, примерах «фейкового» ПО и о том, почему подлинная лицензия по карману вашему бизнесу

1. Нелицензионные программы — «Бесплатный сыр» или «Кот в мешке»?

В интернете зачастую можно встретить такое явление, как реклама нелицензионного программного обеспечения (ПО). Разве не странно, что кто-то вкладывает средства в продвижение того, что распространяется «бесплатно»? Возможно, платят за их продвижение неспроста, и эти программы только кажутся бесплатными?

Реальность уже многих лет такова: неподлинное ПО развивается как отдельный теневой бизнес. Бизнес, который зарабатывает на доверии пользователей, не принимающих во внимание реальную мотивацию хакеров и недобросовестных продавцов. Вероятность появления «Робин Гудов» в этом мире очень низка, поэтому если платное ПО предлагается бесплатно — это лишь означает, что пользователь заплатит за него не напрямую, а другим способом.

В отчетах компаний по кибербезопасности можно увидеть, как именно неподлинное ПО (или «пиратское» ПО) способствует заражению компьютеров нежелательными вредоносными программами и заставляет пользователей платить. Воруя данные ваших банковских карт и криптовалютных кошельков, получая доступ к данным и сохраненным паролям для взлома или распространения спама от вашего лица, запуская на компьютере скрытый майнинг или шифруя ваши файлы на диске, затем требуя с вас оплату за их восстановление, — эти «программы-вымогатели» далеко не первый год приносят киберпреступникам миллионы. Их яркий пример показывает, что многие из тех, кто считает себя невосприимчивым к взлому или утверждает, что «на моем компьютере нет ничего интересного для хакеров», в конечном итоге готовы платить значительные суммы за возвращение доступа к своим собственным файлам.

Компьютер может быть заражен по-разному, но устанавливая нелицензионную программу или используя «активатор» для Windows или Office, пользователь сам открывает дверь для доступа вирусов, троянов и других вредоносных программ. При этом не стоит рассчитывать на «компенсацию» взломанного ПО установкой антивирусных программ — безопасность будет нарушена на глубоком системном уровне, и заражение может быть никак не обнаружено даже самым современным «антивирусом».

Использование нелицензионного ПО может сделать рабочие компьютеры незащищенными по умолчанию, может свести на нет все усилия по предотвращению киберугроз и сделать любые файлы, программы и пароли доступными для киберпреступников. Отдельным «подарком» для последних является то, что во многих нелицензионных программах отключены обновления, а значит не нужно придумывать новые способы взлома — хакеры даже не самой высокой квалификации смогут использовать давно известные приемы. Важно помнить, что на рабочих компьютерах очень часто хранятся данные, потеря которых может стоить бизнесу значительно больше, чем стоимость лицензирования подлинными программами.

2. Стоит ли рисковать ради «экономии»?

Если вы когда-либо приобретали ПО, то наверняка знаете, как сильно могут отличаться цены на одни и те же программы у разных продавцов. В случае с обычными товарами такая разница в цене наверняка бы вас насторожила. Например, если вы заметите, что цена на один и тот же смартфон у одного продавца вдвое меньше, чем у другого. И вы бы, наверное, стали задавать вопросы: работает ли этот смартфон как нужно, не подделка ли это («клон» дорогих марок) и, наконец, законно ли этот смартфон попал к продавцу?

Когда вы видите ПО, которое стоит значительно меньше, чем аналогичные программы на сайтах известных проверенных продавцов, стоит задать те же вопросы. Да, на свободном рынке каждый продавец может устанавливать цены сам, но в случае с ПО низкая цена — частый признак нелицензионного ПО. Фактически такая покупка может оказаться рискованной в любом случае — сколько бы не стоили нелицензионные программы, они не предоставят никаких соответствующих прав или преимуществ. Например, если перестанет работать активация таких программ (а компьютерные форумы полны сообщениями о таких случаях), поддержка от официального производителя не будет доступна и не поможет.

Оценка того, является ли предложение программного обеспечения законным или нет, не должна быть сложной. Например, любые отдельно поставляемые сертификаты COA, «наклейки» с ключом, которые предлагаются поштучно или даже в рулонах на листах, в 100% случаях являются нелицензионными продуктами. Это «наклейка», которая часто прикрепляется к корпусу компьютера, имеет единственную цель — удостоверить подлинность изначально установленного на нем программного обеспечения. Однако сама по себе она не дает права на использование ПО. Как следствие, такие наклейки-сертификаты никогда не следует приобретать отдельно без сопутствующего программного обеспечения, которое они сопровождают.

А что с цифровыми продуктами? Очень часто ПО в виде «ключей», которое предлагается по выгодным ценам, также не имеет лицензионного происхождения и, например, может быть украдено у других компаний. Ключ продукта сам по себе не является лицензией и не подразумевает права на использование программы. Таким образом, функция «ключа» очень похожа на ключ от квартиры — с его помощью можно войти в помещение, но он не дает вам права на владение этой квартирой. При этом не стоит путать легальные электронные лицензии с такими «ключами». Некоторые версии Windows и Office действительно поставляются в электронном виде через официальных дистрибьюторов и поставщиков. Как же отличить подлинную версию от подделки?

Как и во многих случаях «профилактика — лучшее лечение». Иначе говоря, чтобы не гадать что же мы купили, подлинное или нет, разумнее обратиться к проверенным поставщикам, которые работают напрямую с официальными дистрибьюторами компании Microsoft. Добросовестные поставщики не станут рисковать своей репутацией и «подставлять» своих покупателей, а кроме того, обычно в таких компаниях есть опытные специалисты, которые могут подобрать нужные лицензии и помочь с их внедрением.

3. Как объяснить, что лицензионное ПО стоит своих денег?

Какое ПО выбрать — полностью решение покупателя. На миллионах рабочих мест в мире установлена Windows и Microsoft Office. Дорого ли стоят их лицензии? Классический пример для понимания: разделить стоимость ПО на планируемый период использования, например, на 36 месяцев (3 года — типичный срок жизни рабочего компьютера). Суммы, которые получаются в таком расчете, обычно не критичны для бизнеса. Но можно посмотреть и с другой стороны. Сколько будет стоить один день простоя сотрудника из-за неработающего компьютера? Как вариант, из-за того, что в нелицензионной версии слетела активация и программы перешли в режим ограниченной функциональности. Может оказаться, что действительно выгоднее купить подлинную лицензию.

«Актуальные лицензионные версии Windows и Office, такие как Windows 11 и Office 2021, получают регулярные обновления, которые не только делают компьютеры защищеннее, но и регулярно добавляют новые полезные функции. Таким образом, вы заплатите за лицензионное ПО один раз и еще несколько лет будете получать новые возможности для безопасной и продуктивной работы уже без дополнительной платы. Добросовестные поставщики могут предложить подходящий под ваши задачи вариант приобретения лицензионных продуктов. Если вы покупаете компьютеры, производители могут предоставить их сразу с предустановленными (OEM) версиями Windows, а крупные производители — еще и с предустановленными версиями Office. Такая покупка может стать не только выгодной по цене, но и удобной с точки зрения простоты активации и получения технической поддержки из «одних рук», — комментирует Александра Урухина, руководитель отдела компании Microsoft по работе с производителями вычислительной техники в Азербайджане.

Лицензионное ПО — основа для работы успешного и цивилизованного бизнеса. Выбирайте добросовестных продавцов и используйте все преимущества подлинных продуктов.

