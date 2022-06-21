21 июня в Баку прошла конференция SAP NOW Baku

21 июня прошло одно из самых ярких бизнес-событий этого лета: конференция SAP NOW Baku. Перед открытием мероприятия прошли бизнес-завтраки с участием представителей следующих индустрий: банки, транспорт и нефтегазовая отрасль. В рамках индустриально ориентированных активностей эксперты SAP, партнеры и клиенты смогли обсудить вызовы цифровой трансформации в неформальной обстановке, поделиться успешными историями по преодолению данных вызовов и открытию новых возможностей.

На бизнес-завтраке, посвященном ускорению цифровизации банков вместе с SAP, обсуждались тренды банковской индустрии и на конкретных примерах было рассмотрено, как финансовые институты на практике используют цифровые технологии для решения задач повышения операционной эффективности, повышения удовлетворенности клиентов и эффективности бизнеса. Тема изменений в транспортной индустрии включала кейсы масштабных логистических проектов, среди которых проект TRACECA, цифровая трансформация Турецких железных дорог, а также развитие этого направления с использованием новых цифровых технологий SAP. Бизнес-завтрак для коммерческих индустрий позволил обсудить цифровые тенденции в индустрии строительных материалов, интеграцию систем управления цепями поставок, а также опыт SAP в борьбе за клиента и инвестиции. Не менее актуальные темы были затронуты на бизнес-завтраке для нефтегазовой индустрии. Представители SAP рассказали о глобальных трендах в нефтегазовой индустрии, о возможностях, которые обеспечивает переход на SAP S/4HANA и о цифровой трансформации функций HR функции с использованием гибридной архитектуры.

После бизнес-завтраков стартовала пленарная сессия, которую открыли выступления управляющего директора SAP CEE Тома Киндерманса и управляющего директора SAP Азербайджан Светланы Янкиной.

«Турбулентное время, в которое мы сейчас живем, — это время для возможностей и развития, в первую очередь, технологий. Именно они смогут дать ту необходимую скорость, с которой сейчас надо меняться компаниям. Ведь, если опоздать на минуту, ты поиграл. Так что сейчас самое время быть инновационными: не боятся пробовать разные технологии, отказываться от неподходящих и оставлять самые эффективные. Именно такие компании, на мой взгляд, задают тренды и становятся первыми, обгоняя, порой, давно признанных лидеров в отрасли. Текущая реальность требует умения быстро собраться и перестроиться. Так что лучше попробовать и потерпеть неудачу, чтобы понять в каком направлении двигаться дальше, чем долго думать куда пойти, и в итоге опоздать», — отметила управляющий директор SAP Азербайджан Светлана Янкина.

Далее последовали выступления главного исполнительного директора TerraLink Global Азата Низамова, директора по цифровым технологиям Veyseloglu Group of Companies Озгюра Какмаджи, руководителя департамента цифровизации и трансформации Азербайджанского инвестиционного холдинга Джалала Рахинова, директора направления HR-сервисов TerraLink Global Люк Джонс, старшего партнера Paper-Planes Consulting Agency Сергея Худовекова, менеджера по развитию бизнеса «Решения по управлению цепями поставок» SAP Дениса Павлова и консультанта практики устойчивого развития Deloitte Фарах Маммадли.

В 12:45 стартовали параллельные треки по линиям бизнеса, где прозвучали истории успеха и инсайты от таких компаний, как Pasha Holding, Veyseloglu, AKFA, КТЖ, Pasha Construction и многих других. Сессии включали следующие направления:

Путь к Интеллектуальному предприятию

Производство и цепи поставок

Управление персоналом

Управление клиентским опытом